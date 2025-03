TV: Holtz jätteshow – i AHL

Alexander Holtz hade show i nattens AHL-match.

Vegas-svensken klev av isen med fyra (!) mål i 5–6-förlusten mot San Jose Barracuda.

Alexander Holtz i AHL. Foto: X (Henderson Silver Knights)

När Alexander Holtz ställde upp för Henderson Silver Knights 22 februari var det första gången sedan våren 2023 som han skulle spela AHL-hockey. Detta efter att han haft svårt att få fart på poängproduktionen i NHL i Vegas Golden Knights.



Inatt slog den 23-årige forwarden till med fyra (!) mål för AHL-laget. Fler än vad han gjort över 49 matcher i NHL denna säsong.



Henderson Silver Knights förlorade mötet med San Jose Barracuda efter 5–6 i förlängningen, men Holtz klev av isen som en av matchens bästa spelare med sin prestation



– Han sköt pucken. Jag tror att han hade sju skott, fyra av dem gick in. Där han gjorde mål ifrån var innanför prickarna, i slottet. Han gjorde det bra i powerplay-uppställningen och sökte efter avslut när han fick pucken. Det säger något om hans mentalitet, bra för honom, säger coachen Ryan Craig på lagets sociala medier.



Holtz spelade i New Jersey Devils under hela 2023/24, och produceade 28 poäng över 82 grundseriematcher. Inför den här säsongen trejdades den tidigare stortalangen till Vegas, där han under hösten hade en poängsvit på fem raka matcher och inledde säsongen med sju poäng på 15 matcher. Därefter har det gått tyngre för Holtz oh i mitten av januari petades han även av tränaren Bruce Cassidy under en bortaturné mot Carolina och Chicago.