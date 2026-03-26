Tidigare HV-backen förlänger sin säsong – i AHL

Efter en säsong i finska Liiga kommer Axel Landén att lämna TPS för att åka över till Nordamerika.

20-åringen ansluter till San Jose Sharks AHL-lag San Jose Barracuda.

Axel Landén lämnar Finland för AHL-spel

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Den svenska backen Axel Landén har under säsongen 2025/2026 spelat i Liiga med TPS. Nu förlänger han sin säsong och fortsätter i Nordamerika. För 20-åringen väntar spel i AHL med San Jose Sharks farmalag San Jose Barracuda, det rapporterar reportern Tony Androckitis på X.

Landén har gjort flera säsonger med sin moderklubb HV71 i SHL. 20-åringen har också testat på Hockeyallsvenskan i samband med en utlåning till IK Oskarshamn säsongen 2024/2025. Backen draftades 2023 i den femte rundan som spelare 130.

Senast kommer Landén från finskt spel efter en säsong med TPS. Där gjorde han 57 matcher och noterades för 8 poäng (2+6).

Nu väntas svensken åka över till Nordamerika och ansluta till AHL-klubben San Jose Barracuda. Laget är placerade på en tredjeplacering i Pacific Division.

Source: Axel Landén @ Elite Prospects