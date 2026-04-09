Tidigare AIK-talangen skriver kontrakt i AHL

Samuel Sjölund, 24, fostrades i IFK Täby och sedan AIK.

Under ett gäng år har nu Sjölund spelat universitetshockey i USA.

Nu står det klart att backen skriver AHL-kontrakt.

Samuel Sjölund vann det amerikanska collegemästerskapet med sitt Western Michigan University för ett år sedan, tillsammans med Liam Valente i laget.

Nu har båda, en säsong senare, blivit sajnade till AHL. Valente, som är två år yngre, har fått chansen att skriva på ett kontrakt med Buffalos AHL-lag Rochester Americans. För Samuel Sjölund väntar nu chansen i Bakersfield Condors.

Därmed kommer han att få flytta till Kalifornien och spela för Edmonton Oilers farmarlag. Backen har gjort 26 hockeyallsvenska matcher för AIK som ung och ytterligare 24 seniormatcher för Väsby och Tyresö/Hanviken i Hockeyettan. Men sedan 2021 håller han alltså till i USA.