Isak Rosén har fått en flygande start på AHL-säsongen.

Efter två poäng i nattens 4–1-seger över Belleville toppar nu den svenske Rochester-forwarden poängligan i AHL.

Isak Rosén.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy

Förra säsongen blev Isak Rosén den poängbäste svensken i farmarligan med sina 55 poäng på 61 matcher. Den här säsongen har den 22-årige forwarden fått en flygande start på hösten.



I natt stod Rosén för två nya poäng fördelat på ett mål och en assist när Rochester besegrade Belleville med 4–1, vilket innebär att Rosén går upp i toppen av AHL:s poängliga.



Rosén har gjort poäng i sju av åtta matcher under säsongsupptakten och har totalt skrapat ihop tolv poäng (5+7) på de åtta inledande matcherna, vilket gör att han delar ledningen i poängligan tillsammans med Nick Lardis och Danton Heinen.

Begränsat med NHL-chanser

Trots framgångarna i AHL, där Rosén varit en pålitlig poängplockare sedan han lämnade Leksand 2022, har chanserna i NHL med Buffalo Sabres varit begränsade för forwarden. Förra säsongen spelade forwarden åtta matcher i NHL med en assist som poängfacit, medan han säsongen 2023/24 var ombytt i sju NHL-matcher utan att producera någon poäng för Sabres.



22-åringen draftades i förstarundan 2021 som 14:e spelare totalt av Buffalo Sabres och hann spela 51 matcher i SHL med Leksand innan han tog steget över till Nordamerika. Rosén blev 2020 den fjärde yngsta debutanten i Leksands SHL-historia, då han som 16-åring debuterade i en bortamatch mot Örebro.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects