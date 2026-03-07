Melvin Fernström fortsätter att gå starkt i AHL. I natt klev den svenska 20-åringen fram och kvitterade Wilkes-Barre/Scranton Penguins match mot Syracuse Crunch med 27 sekunder kvar.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Säsongen i Örebro blev som bekant inte vad Melvin Fernström hade räknat med. I början av februari valde Pittsburgh Penguins också att ta över talangen till Nordamerika istället. Det efter ett lån till AIK som aldrig riktigt blev av.

I AHL har 20-åringen hittat formen.

Det tog bara fem matcher innan han passerade sin totala poäng i SHL den här säsongen. Där blev det fyra poäng på 36 matcher, och i AHL har han nu gjort sex poäng på åtta matcher. I natt klev forwarden också fram för sitt lag. Med 27 sekunder kvar hittade han nät och kvitterade till 2-2 mot Syracuse.

Till slut blev det däremot förlust för Wilkes-Barre/Scranton efter att ha släppt in 3-2 på övertid.

Melvin Fernström gjorde förra säsongen 17 poäng på 48 matcher i SHL och blev även utsedd till årets rookie i ligan. Pittsburgh Penguins draftade honom som spelare nummer 93 2024.

Source: Melvin Fernström @ Elite Prospects