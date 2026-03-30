Personbästa för ex-leksingen – som sitter på utgående kontrakt

NHL-chanserna har varit få den här säsongen. Men Nils Åman levererar bra med poäng i AHL. I natt stod den tidigare Leksandscentern för ett mål och två assist när hans Abbotsford Canucks besegrade San Diego Gulls med 5–3 – och har gjort fler poäng än någonsin tidigare i farmarligan.

Nils Åman sitter på utgående kontrakt med Vancouver Canucks. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Nils Åman spelade till sig ett NHL-kontrakt med Vancouver Canucks efter sin VM-turnering med Tre Kronor 2022.

Under första säsongen i Nordamerika var han ordinarie i NHL-laget, men därefter har han sakta men säkert fått mindre och mindre förtroende av Canucks. Den här säsongen står han noterad för två NHL-matcher efter att ha spelat 68, 43 och 19 de föregående tre säsongerna i klubben.

Nu sitter han på utgående kontrakt med klubben och kan gå mot ett klubbyte till sommaren.

26-åringen från Avesta, som spelat 110 SHL-matcher med Leksand tidigare, har producerat bra med poäng i AHL och Vancouvers farmarlag Abbotsford Canucks. Efter 1+2 i 5–3-segern mot San Diego Gulls i natt har han 37 poäng (6+31) på 52 matcher. Det är hans bästa poängnotering i AHL.

På 132 NHL-matcher med Vancouver Canucks har 26-åringen samlat ihop 29 poäng (8+21). I AHL har det blivit 91 poäng (25+66) på 120 matcher med Abbotsford.

Två assist av doldissvensken Gustav Stjernberg

En annan svensk som var prominent i poängprotokollet i AHL i natt var backen Gustav Stjernberg.

I sin fjärde match med Colorado Eagles stod den tidigare collegebacken för sina två första poäng när Colorado Avalanches farmarlag besegrade Calgary Wranglers med 2–1.

Stjernberg spelade fram Taylor Makar, lillebror till Avalanches superstjärna Cale Makar, till bägge lagets mål i matchen. Han utsågs till matchens tredje stjärna för det.

Den 23-årige stockholmaren har haft en händelserik första tid i AHL efter att ha lämnat Bowling Green State University efter tre säsonger på skolan. I sin AHL-debut mot Coachella Valley Firebirds för en dryg vecka sedan fick han matchstraff efter ett slagsmål och drog totalt på sig 19 utvisningsminuter.

Gustav Stjernberg spelade juniorhockey i Örebro, och står noterad för en SHL-match, innan han flyttade till USA för spel i juniorligan USHL 2022.

