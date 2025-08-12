Prenumerera

Lindgren skriver AHL-kontrakt

    Svensk-kanadensaren Mats Lindgren blir kvar i Nordamerika.
    Den 20-årige backen har skrivit på ett AHL-kontrakt med Bakersfield Condors.

    Mats Lindgren
    Mats Lindgren.
    Foto: Uffe Bodin

    Mats Lindgren är klar för en fortsättning i Nordamerika.

    Via sin hemsida meddelar Edmonton Oilers farmarlag Bakersfield Condors att den svensk-kanadensiske backen skrivit på ett AHL-avtal med klubben.

    Lindgren tog klivet från juniorhockeyn till seniorhockeyn förra säsongen, då han spelade ECHL-hockey med Wheeling Nailers. Det blev även sju matcher i AHL med Wilkes-Barre/Scranton Penguins för den 20-årige backen, som är son till den tidigare NHL-svensken Mats Lindgren.

    NHL-klubben släppte rättigheterna

    20-årige Lindgren draftades av Buffalo Sabres i fjärderundan 2022, men NHL-klubben valde förra sommaren att inte skriva kontrakt med backen och således släppa rättigheterna till honom.

    Förra säsongen noterades Lindgren för 21 poäng (7+14) på 56 matcher i Wheeling Nailers.

