Ludwig Persson har inte fått det att lossna poängmässigt i AHL. Nu skickas den tidigare Frölundatalangen ned till ECHL av Washington Capitals.

Ludwig Persson har skickats ned i ECHL av Washington Capitals. Foto: Tomi Natri / All Over Press

2022 valdes Ludwig Persson som 85:e spelare av Washington Capitals i tredje rundan av NHL-draften. Sedan dess har göteborgaren flyttat runt en hel del.

Efter att ha inlett årets säsong med Washingtons farmarlag Hershey Bears i AHL blir 22-åringen nu ännu en klubbadress rikare. Efter en assist på sju matcher med Bears kommer Persson att skickas ned i ECHL för spel med South Carolina Stingrays, meddelar klubben på sin webbsida.

Persson blev i januari 2020 Frölundas yngsta spelare genom tiderna, då han SHL-debuterade vid 16 år, tre månader och tre dagars ålder i en bortamatch mot Örebro. Han spelade sedan 25 SHL-matcher innan han lånades ut till Bik Karlskoga i Hockeyallsvenskan 2022/23.

Därefter tillbringade han två säsonger i Finland, en med IPK i andraligan Mestis, och fjolåret med Jukurit i Liiga. Båda gångerna utlånad av Capitals.

Source: Ludwig Persson @ Elite Prospects