Svenske talangen skickas till ECHL
Loke Johansson gör sitt första år inom seniorhockeyn. Nu står det klart att den här säsongen inleds i AHL:s farmarliga ECHL.
Den svenske backtalangen Loke Johansson lämnade AIK år 2024 och spelade förra säsongen i den kanadensiska juniorligan QMJHL. Nu har Johansson blivit senior, och han var med och slogs om en plats i Boston Bruins under klubbens träningsläger. Men det blev ingen NHL-start för talangen.
Nu meddelar Boston Bruins också att det inte heller blir spel i AHL för svensken. Han skickas istället ner till Maine Mariners i ”tredjeligan” ECHL. Detta sedan han petats i AHL-laget Providence Bruins två inledande matcher för säsongen – två matcher som laget dessutom vunnit.
I Mariners blir Johansson lagkamrat med Sebastian Vidmar och Linus Hemström.
Den tidigare juniorlandslagsmannen, som fyller 20 år i december, gjorde förra säsongen 22 poäng på 62 matcher i QMJHL. Han valdes av Boston i sjätterundan av NHL-draften 2024. På meritlistan finns 19 allsvenska matcher med AIK, från säsongen 23/24.
Fakta: Svenskarna i ECHL
Målvakter
Hugo Ollas, Bloomington Bison
Samuel Jonsson, Fort Wayne Komets
Backar
Jesper Solomon Frisell, Bloomington Bison
Alexander Stensson, Rapid City Rush
Loke Johansson, Maine Mariners
Forwards
Sebastian Vidmar, Maine Mariners
Linus Hemström, Maine Mariners
Isak Walther, Atlanta Gladiators
Rasmus Ekström, Rapid City Rush
