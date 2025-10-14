Loke Johansson gör sitt första år inom seniorhockeyn. Nu står det klart att den här säsongen inleds i AHL:s farmarliga ECHL.

Loke Johansson.

Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Den svenske backtalangen Loke Johansson lämnade AIK år 2024 och spelade förra säsongen i den kanadensiska juniorligan QMJHL. Nu har Johansson blivit senior, och han var med och slogs om en plats i Boston Bruins under klubbens träningsläger. Men det blev ingen NHL-start för talangen.

Nu meddelar Boston Bruins också att det inte heller blir spel i AHL för svensken. Han skickas istället ner till Maine Mariners i ”tredjeligan” ECHL. Detta sedan han petats i AHL-laget Providence Bruins två inledande matcher för säsongen – två matcher som laget dessutom vunnit.

I Mariners blir Johansson lagkamrat med Sebastian Vidmar och Linus Hemström.

Den tidigare juniorlandslagsmannen, som fyller 20 år i december, gjorde förra säsongen 22 poäng på 62 matcher i QMJHL. Han valdes av Boston i sjätterundan av NHL-draften 2024. På meritlistan finns 19 allsvenska matcher med AIK, från säsongen 23/24.

Fakta: Svenskarna i ECHL

Målvakter

Hugo Ollas, Bloomington Bison

Samuel Jonsson, Fort Wayne Komets

Backar

Jesper Solomon Frisell, Bloomington Bison

Alexander Stensson, Rapid City Rush

Loke Johansson, Maine Mariners

Forwards

Sebastian Vidmar, Maine Mariners

Linus Hemström, Maine Mariners

Isak Walther, Atlanta Gladiators

Rasmus Ekström, Rapid City Rush