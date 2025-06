På väg att bli bästa svensk någonsin i AHL

Het, hetare, Linus Karlsson.

Nattens mål och assist gör att svensken nu närmar sig det svenska rekordet i ett AHL-slutspel.

Detta efter 2–5-förlusten med Abbotsford Canucks.

Linus Karlsson under en av sina 29 matcher i NHL. Foto: Bildbyrån och AHL.

När vi nu nått semifinalstadiet i Calder Cup-slutspelet i AHL är det totalt åtta svenskar som fortfarande har chansen att avsluta 2024/25 med en titel, men bland dem är det en som sticker ut lite extra.



När Linus Karlsson klev av isen efter nattens 2–5-förlust mot Texas Stars var det nämligen inte bara med ett mål och en assist. 25-åringen från Landsbro hade även förlängt sin slutspelssvit till fyra raka matcher med poäng. Där totalen landar på sju (3+4).



Tillsammans med de tidigare siffrorna i jakten på Calder Cup gör det att svensken är med och utmanar i toppen av både mål- och poängligan, men ser vi även på det ur ett svensk perspektiv så är faktiskt Karlsson även på väg att bli historisk.



Andreas Johnsson (2018): 10 mål.

Mikael Andersson (1991): 10 mål.

Linus Karlsson (2025): 8 mål.



Så här ser nu siffrorna ut för de målbästa AHL-slutspelen av svenskar. Siffror som betyder att Boro-Vetlanda-produkten snart är bäst någonsin, om detta håller i.

Stoppades av Magnus Hellberg

Hur gick det till i nattens match då? Jo, efter två raka segrar i matchserie föll Karlssons Abbotsford Canucks med 2–5 efter att man tappat sin tidiga ledning. Karlsson var, som ni förstår, inblandad i 1–0 via en assist i powerplay, samt 2–3 mot slutet av första. Då var det svensken själv som styrde in pucken, återigen i powerplay.



I den andra perioden fick Karlsson och hans svenske kollega Jonathan Lekkerimäki, se 2–4 trilla in. Och i tredje fastställdes slutresultatet via ett mål i numerärt underläge för Texas Stars.



Isens tredje svenske, Magnus Hellberg, vaktade Texas bur och räddade 22 av 24 puckar (91,67 procent).

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects