Isak Rosén gör fortsatt succé i AHL.

I natt smällde 22-åringen in karriärens första hattrick och han har nu 18 mål på 22 matcher den här säsongen.

Isak Rosén fortsätter att ösa in mål för Rochester Americanes. Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy

Under årets säsong har Isak Rosén varit glödhet för Rochester Americans i AHL. Han hade nyligen en 14 matcher lång poängsvit där Rosén gjorde 18 poäng (11+7). Förra veckan sprack däremot sviten när Rosén gick poänglös från en match mot Syracuse Crunch. Inför nattens bortamatch mot Belleville Senators hade svensken ”bara” gjort 1+1 på på de fyra senaste matcherna, där han gått poänglös två gånger efter att endast ha varit poänglös två gånger på säsongens första 17 matcher.

I natt tog sig Rosén däremot tillbaka in i målprotokollet – och som han gjorde det.

Isak Rosén jagar svenska rekordet i AHL

Isak Rosén klev nämligen fram med ett hattrick för Rochester Americanes mot Belleville Senators. Han låg bakom Rochesters upphämtning i matchen nästan på egen hand. Belleville hade tagit ledningen med 3-0 i början av matchen när Rosén satte den första reduceringen. Rochester reducerade sedan till 3-2 innan Belleville utökade till 4-2. I tredje perioden gick Rosén sedan in och först satte 4-3 och med bara 88 sekunder kvar att spela fullbordade han sitt hattrick för att kvittera till 4-4. Landsmannen Anton Wahlberg noterades för assist vid två av Roséns tre mål.

Trots Roséns hattrick förlorade däremot Rochester med 5-4 efter förlängning. Svensken lyckades dock rädda en poäng för sitt lag i matchen. Nattens tre mål innebar att Rosén nu har gjort hattrick för första gången i sin seniorkarriär.

Isak Rosén har nu gjort hela 18 mål och 29 poäng på bara 22 matcher i AHL den här säsongen. Han håller därmed rekordtakter. Samuel Fagemo har rekordet för flest mål av en svensk under en AHL-säsong med sina 43 fullträffar från 2023/24. Med sitt nuvarande målsnitt trendar Rosén mot 47 mål – förutsatt att han är skadefri och inte blir uppkallad till NHL av Buffalo Sabres, det vill säga. Isak Rosén har just nu ett poängsnitt som skulle ge 76 poäng på 58 matcher i AHL. Tidigare har endast tre svenskar – Patrik Juhlin, Niklas Andersson och Mikael Samuelsson – gjort 70+ poäng under en AHL-säsong. Om Rosén fortsätter producera på samma höga nivå kommer han alltså att skriva in sig i historieböckerna.

Oskar Olausson trejdades inför årets säsong och tillhör numera Iowa Wild, som är farmarlag till Minnesota Wild, i AHL. Där hade han dock fått en lite kämpig start med bara tre mål på sina första 29 matcher. Men nu har forwarden börjat komma igång igen. Förra helgen bröt han en tio matcher lång måltorka och i natt klev Olausson fram igen. 23-åringen gjorde Iowa Wilds båda mål i 3-2-förlusten mot Toronto Marlies.

Därmed har Oskar Olausson nu dubblat sin målskörd med tre fullträffar på sina två senaste matcher. Totalt står han nu noterad för sex mål och totalt 14 poäng på 31 matcher den här säsongen.

Det blev förlust för både Isak Rosén och Oskar Olausson trots sina framträdande insatser, men en AHL-svensk som fick vinna i natt var Calle Clang. Den tidigare Rögle-målvakten gör sin tredje säsong i AHL med San Diego Gulls, farmarlag till Anaheim Ducks, och har nu tagit sitt spel till en ny nivå. Efter att ha haft en räddningsprocent under 90 i båda sina första AHL-säsonger har Clang nu lyft och har 91,2 i räddningsprocent på 13 matcher så här långt.

I natt kom också säsongens andra nolla för Calle Clang. Han räddade nämligen alla 19 skott när San Diego Gulls vann med 1-0 hemma mot Abbotsford Canucks. Han höll sin första nolla i AHL bara strax innan nyår och efter att inte ha haft en enda nolla på sina första 76 AHL-matcher har Clang nu hållit nollan i två av sina fem senaste matcher.

