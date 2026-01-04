Isak Rosén kan inte sluta ösa in mål och poäng i AHL.

I natt blev han målskytt igen för Rochester Americans – och har nu gjort poäng i 13 raka matcher i farmarligan.

Isak Rosén fortsätter att ha lekstuga i AHL. Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy

Trots en stark säsong har Isak Rosén inte lyckats ta en ordinarie plats i Buffalo Sabres den här säsongen. Han har fått chansen i 13 NHL-matcher under hösten och producerat sju poäng i världens bästa hockeyliga, men ändå blivit nedskickad till farmarligan AHL.

I farmarlaget Rochester Americans är Rosén däremot fullkomligt dominant. Han har öst in mål och poäng ända sedan säsongens start och levererar i en ruskig takt. Även i natt blev 22-åringen målskytt med Rochester.

Isak Rosén höll sig framme och styrde in ett skott av landsmannen Anton Wahlberg för hans 14:e mål – på 17 matcher – i AHL den här säsongen.

I och med målet förlänger Isak Rosén därmed sin galna poängsvit. Sedan 22 oktober har han hoppat upp och ner mellan NHL och AHL men under den perioden har han spelat 13 matcher i farmarligan – och gjort mål eller assist i alla 13 matcher. Under poängsviten i AHL har han gjort hela elva mål och 18 poäng.

Totalt under säsongen har Isak Rosén gjort hela 14 mål och 24 poäng på 17 matcher i AHL. Han leder därmed Rochester Americans interna skytteliga – trots att han har missat nästan hälften av lagets matcher då han varit uppkallad till NHL. Faktum är att Rosén bara har lämnat isen poänglös i EN av sina 17 matcher i AHL den här säsongen.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects