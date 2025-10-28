Ex-leksingarna glänser i AHL: ”En av de bästa i hela ligan”

I skuggan av svenska framgångar i NHL har några blågula spelare startat säsongen starkt i AHL. När Steven Ellis pekar ut de fem främsta spelarna under inledningen av 2025/26 tar två svenskar plats på listan.

Isak Posch och Isak Rosén har startat säsongen på bästa sätt i AHL. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage)

Det är fortfarande tidigt på säsongen, men vi har redan sett flera av AHL:s främsta spelare få chansen att kallas upp till NHL.

New Jerseys Nico Daws, Vegas Carl Lindbom, Carolinas Domenick Fensore och New York Islanders Marshall Warren är några av de senaste spelarna som fått chansen att visa upp sig på den största scenen. Skador spelar förstås en roll i många av dessa uppflyttningar – men ibland motiverar deras spel i farmarligan en befordran i sig.

I dag tar vi en titt på fem framstående NHL-talanger som har inlett säsongen hett i AHL. Vissa av dem lär vi få se i NHL inom kort, medan andra försöker visa att de är värda att hålla ögonen på:

Isak Rosén har fått en flygande start på säsongen i AHL. Foto: Alamy

Isak Rosén, VF

Rochester Americans (Buffalo Sabres)

Rosén kommer från två raka säsonger med över 50 poäng i Rochester. I år? Han ligger på tempo för mer än det dubbla. Den svenske forwarden har gjort tio poäng på sju matcher, med minst en poäng i varje match där Rochester hittills har gjort mål. Han skjuter inte särskilt mycket, men han tar tillvara på sina chanser. Han har alltid varit farlig som en offensiv dubbelhot – både som passningsläggare och avslutare – och han spelar just nu den bästa hockeyn i sin unga karriär.

Rosén är en av de bästa spelarna i hela AHL. Men förr eller senare måste han övertyga Buffalos ledning om att han klarar av att ta nästa steg. Som blivande restricted free agent har han bara en assist på 15 NHL-matcher hittills, även om speltiden har varit begränsad.

Nick Lardis har byggt vidare på sin succésäsong i OHL i fjol. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via ZUMA Press

Nick Lardis, VF

Rockford IceHogs (Chicago Blackhawks)

Lardis är den typiske ”boom or bust”-spelaren. Han kommer från en otrolig säsong i OHL:s Brantford Bulldogs, där han gjorde 72 mål – en av de mest produktiva målskyttesäsongerna någonsin i ligans historia. Många inom hockeyvärlden tvivlade på om han skulle kunna ta med sig det momentumet till proffsnivån – var han bara en powerplayspecialist, eller var siffrorna faktiskt på riktigt?

Hittills ser det bra ut. Den 20-årige forwarden har gjort elva poäng på åtta matcher och ligger i toppen av AHL:s poängliga. Det är imponerande – särskilt med tanke på att han bara gjort två mål hittills. Föreställ dig hur farlig han blir när puckarna börjar sitta oftare. Lardis spel handlar fortfarande om att skapa kvalitativa målchanser, och hans jämnhet den här säsongen har varit anmärkningsvärd. Ger man honom utrymme ute på isen, utnyttjar han det direkt.

Den tidigare Leksandsmålvakten Isak Posch har startat AHL-säsongen sensationellt bra. Foto: Bildbyrån

Isak Posch, MV

Colorado Eagles (Colorado Avalanche)

Snacka om att ta tillfället i akt. En försäsongsskada på Mackenzie Blackwood gjorde att Eagles förstemålvakt Trent Miner kallades upp till NHL i säsongsinledningen. Det öppnade dörren för Posch – ett collegerekryterat nyförvärv från förra året – att kliva fram. Den 23-årige svensken har inlett säsongen med fyra segrar på fem matcher, två nollor och en räddningsprocent på 92,2 under sin första proffssäsong.

Eagles är ett starkt lag, men till skillnad från andra toppkandidater har de ingen som helt dominerar offensivt. Daniil Gustjin har varit utmärkt med sex mål och sju poäng på fem matcher, men Posch har utan tvekan varit en av AHL:s bästa målvakter hittills. Inte illa för en sen utveckling. Är han en framtida NHL-målvakt? Det återstår att se hur resten av säsongen går, men han har utan tvekan varit ett fynd för en klubb med begränsat djup bland talangerna.

Stephen Halliday är en bjässe som går en spännande framtid till mötes i Ottawas organisation. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire

Stephen Halliday, C

Belleville Senators (Ottawa Senators)

Halliday hade en stark rookiesäsong i Belleville i fjol, med 19 mål och 51 poäng på 71 matcher. Den här säsongen är han redan på väg att överträffa de siffrorna tack vare sina åtta poäng på sju matcher. Han har varit en viktig del av lagets senaste segersvit på tre matcher, bland annat med sex skott i 5–4-segern mot Toronto Marlies – hans högsta notering hittills. Halliday har sällan en dålig byte – även när han inte producerar deltar han fysiskt.

Med sin stora kropp på 193 cm och 96 kilo tar Halliday mycket plats och tvekar inte att spela tufft. Det finns tydlig potential för en framtida center i en andrakedja här, och han har varit produktiv på nästan varje nivå han spelat på. Vi väntar fortfarande på hans NHL-debut, men om Senators behöver en spelare som kan få pucken dit den ska, är Halliday deras man.

Sergej Murasjov är nästa ryska målvakt att ögna en NHL-tröja. Foto: AP Photo/Gene J. Puskar

Sergej Murasjov, MV

Wilkes-Barre/Scranton Penguins (Pittsburgh Penguins)

Murasjov var förmodligen Pittsburghs bästa målvakt under försäsongen, men skickades ned till farmarlaget för att få mer speltid. Det visade sig vara helt rätt beslut, då den ryske keepern har ett perfekt facit på fem segrar på fem matcher med en otrolig räddningsprocent på 94,9. Den 21-årige målvakten har dominerat på varje nivå hittills i karriären, inklusive en stark debut i AHL med ”Baby Penguins” förra säsongen.

Draftad som nummer 118 år 2022 ser Murasjov nu ut som en potentiell framtida förstamålvakt för Penguins. Han är snabb, följer spelet väl och även om han inte är särskilt stor täcker han mycket yta högt upp i målet. Den rutinerade AHL-målvakten Filip Larsson spelar också bra, men Murasjov har tagit sitt spel till en helt annan nivå i år. Han har de bästa siffrorna i hela ligan med bara sju insläppta mål på fem starter. Förr eller senare kommer han att förlora, men han har haft en fantastisk start på säsongen.

Ett hedersomnämnande går också till Danton Heinen och Ville Koivunen – Penguins-duon toppar AHL:s poängliga som etta och tvåa.

