Svenske doldisen fortsätter sin succé i AHL

Isak Posch går från klarhet till klarhet under sin första säsong i AHL. Under söndagen plockade den tidigare Leksandsmålvakten sin åttonde seger på elva matcher efter 35 räddningar i Colorado Eagles 5–2-seger mot Tucson.

Isak Posch under sin tid på college. Foto: AP Photo/Andy Clayton-King

Umeåsonen Isak Posch har upplevt ett par fina första månader i den nordamerikanska proffshockeyn.

Efter att ha skrivit NHL-kontrakt med Colorado Avalanche i slutet av förra säsongen har 23-åringen radat upp segrar för farmarlaget Colorado Eagles i AHL.

I söndagens 5–2-seger mot Tucson Roadrunners stoppade Posch 35 av 37 skott. Han inkasserade därmed sin åttonde seger på elva matcher med Eagles den här säsongen. I blott tre av de elva matcherna har han släppt in fler än två mål.

Isak Posch med i målvaktstoppen i AHL

Isak Posch har en räddningsprocent på 92,1 och har i snitt släppt in 1,91 mål per match. Av målvakterna i AHL som gjort tio matcher eller fler har han bäst räddningsprocent.

Västerbottningen har Teg som moderklubb och spelade ungdomshockey i Björklöven, innan han flyttade till Leksand som junior. Där spenderade han tre säsonger innan han tog klivet över till Nordamerika för spel i juniorligorna USHL och NAHL.

2023 tog han steget till den amerikanska collegehockeyn med St. Cloud State University och efter två säsonger i ligan belönades han i våras med ett tvåårskontrakt av Colorado Avalanche.

Source: Isak Posch @ Elite Prospects