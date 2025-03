Bröt långa måltorkan – sköt första AHL-målet

Fabian Wagner lämnade Linköping för spel i AHL i november.

Sedan dess har svensken gått mållös från 31 raka matcher innan han i natt fick skjuta sitt första AHL-mål.

Efter att speltiden varit knapp under hösten med Linköping valde klubben och Fabian Wagner att gå skilda vägar. I stället lämnade 20-åringen Sverige för spel i Nordamerika och Winnipeg Jets organisation, där han sedan i november tillhört klubbens AHL-lag Manitoba Moose.

Där gick svensken mållös i 31 raka matcher innan han i natt fick öppna sitt målkonto i farmarligan.

Detta då han i nattens möte med Grand Rapids Griffins öppnade matchens målskytte i den andra perioden efter att ha överlistat Sebastian Cossa med ett direktskott.

– Han är en kille som inte var med oss från starten av säsongen, men som vuxit under säsongen. Jag är väldigt glad för hans skull att han fick göra sitt första mål, för han är en spelare med ett bra skott och som har en näsa för målet, säger assisterande tränaren Morgan Klimchuk i ett cideoklipp på klubbens sociala medier.

Wagner stod för en assist i veckans tidigare match mot Grand Rapids och har nu skrapat ihop fyra poäng (1+3) på 32 matcher för Manitoba sedan flytten från LHC.

Manitoba förlorade till slut matchen med 2–3 efter straffar, där Elias Salomonsson sköt lagets andra mål i matchen. I Grand Rapids lämnade både William Wallinder och Gabriel Seger isen utan poäng.

First AHL goal for Jets prospect Fabian Wagner (2022 6th) as he gives the Moose a 1-0 lead. #NHLJets #MBMoose pic.twitter.com/BzkTUKjvzY