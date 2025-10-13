NHL:s farmarliga AHL hade premiär i helgen och de svenska spelarna gjorde avtryck direkt. Isak Rosén var den första spelaren att näta och 22-åriga Fabian Lysell leder poängligan efter de första två matcherna.

Fabian Lysell. Foto: Jonathan Tenca/Sipa USA/Alamy

Under helgen drog AHL-säsongen igång och Fabian Lysell har öppnat starkt. Under helgens inledande två matcher producerade han fyra poäng (3+1) och leder poängligan. I den andra omgången då Providence Bruins drabbade samman med Charlotte Checkers gjorde forwarden tre mål och gjorde sin första hat-trick i AHL.

Forwarden valdes på plats 21 av Boston Bruins i NHL-draften 2021, och sedan dess har han framför allt huserat i farmarligan AHL. Under sitt första år i farmarligan producerade svensken 37 poäng (14+23) på 54 matcher.

Den följande säsongen noterades forwarden för 50 poäng (15+35) på 56 matcher, och säsongen 24/25 fick Frölunda-produkten chansen i världens bästa liga där han noterades för tre poäng (1+2) på 12 matcher.

Source: Fabian Lysell @ Elite Prospects