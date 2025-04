Succédebut i AHL – efter uppgifterna

I torsdags uppgav Aftonbladet att Damian Clara ska återvända till Brynäs inför 2025/26.

Ett par omtumlande dygn senare har den 20-årige målvakten debuterat i AHL för San Diego Gulls.

Damian Clara i Färjestad. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

2024/25-säsongen tog inatt en ny vändning för Damian Clara.



Efter att Aftonbladet i torsdags uppgett att den 20-årige italienaren gjort klart med en flytt tillbaka till Brynäs inför nästa år klev han ut på isen i AHL för att göra sin debut i ligan och Anaheim Ducks ”farmarlag” San Diego Gulls. Chansen kom efter att Anaheim under fredagskvällen bekräftat att man hämtat hem Clara från finska Kärpät för spel i AHL, men även efter en tung matchinledning för svenske Oscar Dansk.



Iowa Wild, som stod för nattens motstånd, hade gjort 3–0 inom åtta minuters spel mot San Diego Gulls, vilket ledde till att bortalaget gjorde en målvaktsrockad inför andra perioden In kom Damian Clara och storspelade sitt lag till en upphämtning genom att rädda 22 av 23 skott han fick emot sig. San Diego fick även in två puckar, men fick se mötet avgöras med 2–4 sent i tredje. I och med detta klev Clara av isen med 95,7 i räddningsprocent.



Succén kom minst sagt lägligt för Damian Clara som haft ett tufft 2024/25 där han inte kunnat leva upp till den enorma form som tog Brynäs till SHL under fjolåret. Istället hamnade han i Kärpät i mitten av februari efter en tung höst i Färjestad och SHL. I Kärpät lyfte burväktaren till 91,0 i räddningsprocent och 2,49 GAA på tio matcher.