Svenskarna fortsätter att glänsa i Grand Rapids Griffins.

I natt sköt både Eddie Genborg och Anton Johansson sina första AHL-mål.

Anton Johansson och Eddie Genborg spräckte sina målnollor i AHL.

Detroit Red Wings farmarlag har blivit en riktig svenskkoloni. Det kryllar av blågula spelare i Grand Rapids Griffins och de har nyligen också blivit ännu fler. Både Eddie Genborg och Anton Johansson har nämligen anslutit till laget efter att ha avslutat sina säsonger i Leksand respektive Timrå.

Genborg har sedan spelat sju matcher i farmarligan medan Anton Johansson har gjort tre matcher. Gemensamt för de båda är dock att de i natt prickade in sina första fullträffar i farmarligan. Genborg noterades för sin första poäng nyligen i form av en assist medan Johansson hade gjort två assist på två matcher, samt 0+5 på elva AHL-matcher i fjol, men i natt kom första målen för talangerna.

Första AHL-målen för Genborg och Johansson

Först ut var Anton Johansson som lade ner en puck från blålinjen som studsade på vägen och ställde målvakten för att gå in i mål. Anton Johansson har därmed äntligen fått jubla efter att ha gått 16 matcher utan ett mål i AHL, både i fjol och i år. Målet innebar 4-2 till Grand Rapids Griffins i matchen mot Manitoba Moose.

Senare i samma period var det sedan Eddie Genborgs tur. Han blev väldigt fri i offensiv zon och efter en fin framspelning av en lagkamrat kunde Genborg klippa till direkt för att skjuta sitt första mål efter sex mållösa matcher. Griffins ledde med 5-2 efter svenskarnas mål och kom sedan även att vinna med hela 7-2.

Ytterligare ett par svenskar kom också med i poängprotokollet. Erik Gsutafsson stod för två assist i matchen medan William Wallinder noterades för en passningspoäng. Norrmannen Michael Brandsegg-Nygård, med ett förflutet i Skellefteå och Mora, stod även för 1+1 i segern.

Eddie Genborg spelade i Timrå under årets säsong och var en av SHL:s bästa juniorer med 25 poäng på 43 matcher. I vintras var han också med och vann JVM-guld med Sverige. Hittills har det blivit 1+1 på sju AHL-matcher för 18-åringen.

Anton Johansson var en nyckelspelare för Leksand hela säsongen och noterades för 17 poäng på 42 matcher i SHL från sin backplats. 21-åringen har noterats för 1+2 på tre matcher sedan han åkte över till Nordamerika.

