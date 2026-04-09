Carl Lindbom har gått från klarhet till klarhet i AHL den här säsongen. I natt gick han segrande ur den svenska målvaktsduellen med Victor Östman – och är nu näst bäst i hela farmarligan sett till räddningsprocent.

Foto: Hector Acevedo/Zuma Press Wire/Alamy

Vegas Golden Knights farmarlag Henderson Silver Knights har en stark säsong i AHL. Och det är mycket tack vare lagets svenska målvakt Carl Lindbom.

Den tidigare djurgårds- och FBK-målvakten har gått vinnande ur 22 av sina 32 matcher den här säsongen efter att ha vunnit nio raka matcher på slutet. I natt stoppade han 29 av 30 skott när Henderson besegrade Coachella Valley Firebirds med 3–1 och gick därmed ur duellen med motståndarnas svenska målvakt Victor Östman. Lindbom utsågs till matchens första stjärna för sin insats.

Den 22-årige stockholmaren, som sitter på ett utgående kontrakt med Vegas, har en räddningsprocent på 92,3 i AHL den här säsongen. Det är bara Providence Bruins målvakt Michael DiPietro (92,9) som är bättre av burväktarna som gjort minst 25 matcher i ligan den här säsongen. Lindbom har även spelat åtta NHL-matcher med Golden Knights den här säsongen med en räddningsprocent på 87,3.

Victor Östman, 25, är näst bäst av de svenska målvakterna i ligan med en räddningsprocent på 90,7 över 34 matcher den här säsongen. Den tidigare HV71-keepern motade 27 av 29 skott för Coachella, som är Seattle Krakens farmarlag, i nattens match.

I Henderson Silver Knights återfinns numera även Alexander Holtz, som skickades ned i AHL strax efter NHL:s trade deadline för en månad sedan. 24-åringen har gått poänglös från fem raka matcher och har två mål och nio poäng på 13 matcher.

