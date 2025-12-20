Isak Rosén fortsätter att ösa in poäng i AHL efter den nya nedskickningen av Buffalo Sabres. Inatt blev 22-åringen stor övertidshjälte via köksvägen – och förlängde sin poängsvit till elva (!) matcher.

Isak Rosén tar köksvägen och avgör AHL-mötet. Foto: Bildbyrån och AHLtv (skärmdump).

Ingen annan svensk har gjort fler mål i AHL än Isak Rosén hittills denna säsong.

Detta faktum står klart efter nattens matcher i farmarligan där den Leksandsfostrade forwarden klev fram med två mål och avgjorde mötet mellan Rochester Americans och Belleville Senators. Det sistnämnda av dessa kom nämligen i förlängningen efter att 22-åringen lurat målvakten med en skottfint för att sedan runda buran och lägga in den via köksvägen.

Rosén hade tidigare i den första perioden öppnat målskyttet med ett skott från högra tekningscirkeln, innan Belleville vände till 2–1. Den svenske lagkamraten Anton Wahlberg assisterade sedan till 2–2-målet i mitten av tredje, innan Rosén klev fram igen.

Poäng i elva (!) raka AHL-matcher

Utöver att detta innebär tolv mål över endast 15 AHL-matcher förlänger även Rosén en galen poängsvit i farmarligan.

När det inte blivit spel med Buffalo Sabres, som tidigare i december, har nämligen svensken gjort poäng i elva raka AHL-matcher. Något som dessutom är ett personligt rekord. För Rosén har detta inneburit att han är i en delad ledning i den svenska poängligan i AHL, på 22. De två andra svenskarna som nått samma notering hittills är Fabian Lysell och Felix Unger Sörum.

Isak Rosén har hjort sju poäng (3+4) när han varit uppe och gjort 12 NHL-matcher denna säsong. Inför detta hade han endast erfarenhet av 15 matcher på den största scenen.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects