Den NHL-meriterade forwarden Anthony Angello, 29, avslutar karriären.

I stället väljer amerikanen att satsa på sina studier.

Anthony Angello lägger skridskorna på hyllan. Foto: Keith Srakocic/AP Photo/Alamy

Efter förra säsongens slut har Anthony Angello inte fått något nytt kontrakt i Nordamerika. Men i stället för att söka sig till Europa för att hålla karriären vid liv väljer 29-åringen, oväntat nog, att lägga av.

Forwarden meddelar själv att han avslutar sin hockeykarriär. I stället kommer han att återgå till plugget för att slutföra sina universitetsstudier.

”Tiden har slutligen kommit för mig att lägga skridskorna på hyllan. Hockey är en underbar sport som jag gav allt till – och wow, vad generöst det var tillbaka. Det har gett mig vänner, minnen och upplevelser för livet. Det har låtit mig jaga och uppnå mina barndomsdrömmar. Jag vill tacka mina vänner och min familj för det ständiga stödet och min flickvän för den villkorslösa kärleken – men viktigast av allt – mina lagkamrater i varje omklädningsrum som gjorde varje dag till en välsignelse. Det var verkligen en fantastisk resa. Nu är det dags att gå tillbaka till skolan för att slutföra min examen på Cornell University – vid den respektabla åldern av 30… Och ja, jag är fortfarande en free agent i korphockeyn”, skriver Angello i ett inlägg på Instagram.

Anthony Angello spelade i Pittsburgh Penguins

Anthony Angello draftades av Pittsburgh Penguins 2014 där han valdes i NHL-draftens femte runda. Efter tre år på Cornell University skrev Angello ett NHL-kontrakt med Penguins 2018 och spelade först i AHL. Den storväxte forwarden fick sedan komma upp och göra NHL-debut med Pittsburgh under säsongen 2019/20 även om han mestadels fick spela i farmarligan. Anthony Angello kom att spela 31 NHL-matcher och gjorde 3+2 för Pittsburgh Penguins. 2022 fick han dock lämna Penguins och därefter har han varit fast i AHL. De senaste åren har han spelat i St. Louis Blues, Nashville Predators och Tampa Bay Lightnings organisationer men utan att få speltid i NHL. Han har totalt gjort 143 poäng på 339 matcher i AHL.

Source: Anthony Angello @ Elite Prospects