Calgary Flames farmarlag Calgary Wranglers har erbjudit svenskarna Rasmus Ekström och Alexander Stensson try-out kontrakt under försäsongen. Både Ekström och Stensson hör hemma i den amerikanska tredje-ligan ECHL till vardags.

Alexander Stensson i Hockeyettan med Hanhals.

Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån.

AHL-laget Calgary Wranglers har publicerat truppen för deras träningsläger – bland de uttagna finns två svenskar, nämligen Rasmus Ekström och Alexander Stensson. Både Ekström och Stensson har skrivit på för Rapid City Rush i ECHL inför säsongen, men har nu fått chansen att provspela ytterligare ett steg upp. Calgary Wranglers är farmarlag för NHL-laget Calgary Flames.

Rasmus Ekström är fostrad i Södertälje och har gjort fem matcher för klubben i Hockeyallsvenskan. Under säsongen 23/24 tog han steget över Atlanten för spel i juniorligan WHL med Spokane Chiefs. Under sin tid i WHL noterades han för 84 poäng (41+43) på 102 matcher.

Source: Rasmus Ekström @ Elite Prospects

Alexander Stensson är fostrad i Rögle, men fick aldrig chansen i representationslaget. Försvararen har istället gjort sju säsonger i Hockeyettan, där han noterades för 72 (21+51) poäng på 225 matcher. Under fjolårssäsongen tog han steget ut i Europa för spel i den ungerska högstaligan Erste Liga. Där noterades han för 22 poäng (6+16) på 22 matcher. Stensson skulle egentligen ha spelat för Fife Flyers den kommande säsongen, men kunde inte få ett giltigt visa för spel i Storbrittanien. Därför skrev han sedan på för Rapid City Rush.

Source: Alexander Stensson @ Elite Prospects