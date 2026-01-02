Nylander inledde 2026 – som övertidshjälte

Medan storebrorsan William går skadad inledde Alexander Nylander 2026 starkt. Under nyårsdagen blev 27-åringen övertidshjälte för sitt Toronto Marlies i AHL när han satte det matchvinnande 2–1-målet i mötet med Syracuse Crunch.

Alexander Nylander blev övertidshjälte för Toronto Marlies på nyårsdagen. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Se Nylanders mål i videospelaren!

I skuggan av William Nylander fortsätter lillebrorsan Alexander att vara en produktiv spelare i AHL för Toronto Maple Leafs farmarlag Toronto Marlies.

När årets första match i AHL avgjordes under nyårsdagen klev Alexander Nylander fram som stor matchvinnare. Efter 1–1 vid full tid var det han som satte dit segermålet till 2–1 i hemmamötet med Syracuse Crunch. Det var svenskens åttonde mål den här säsongen.

Totalt har han svarat för 18 poäng (8+10) på 27 matcher och är med det elfte bästa svensk i farmarligan sett till poäng.

Nylander gör sin andra säsong i Torontos organisation, där han skrivit ett AHL-kontrakt med Marlies. I fjol gjorde han 23 mål och 44 poäng på 64 matcher med klubben och fick även göra fem framträdanden med Maple Leafs efter att de sajnat honom till ett NHL-kontrakt under säsongen.

William Strömgren är stekhet i AHL. Foto: Jose Moreno/ZUMA Press Wire

William Strömgren toppar svenskarnas poängliga i AHL

Poängbäst bland svenskarna i AHL är den tidigare MoDo-, Rögle- och Brynäsforwarden William Strömgren.

När hans Calgary Wranglers i natt besegrade Colorado Eagles med 3–2 efter förlängning stod Strömgren för både mål och assist. Därmed har han åtta poäng (4+4) på sina tre senaste matcher med Wranglers i AHL.

Totalt har ångermanlänningen gjort 28 poäng (6+22) på 31 matcher och trendar mot att överträffa fjolårets notering på 49 poäng.

William Strömgren nådde nyligen 100 poäng totalt i AHL för Wranglers, men än så länge har 22-åringen från Ö-vik inte fått chansen att debutera i NHL med Calgary Flames.

Han draftades ursprungligen av Flames som 45:e spelare i andra rundan 2021. Flytten till Calgary gjordes sedan 2023. På 171 AHL-matcher har det blivit 104 poäng.

I Colorado Eagles kasse stoppade Isak Posch 30 av 33 skott.