Alexander Nylander fortsätter att vara glödhet i AHL. I natt förlängde han sin poängsvit till sju matcher med ett mål och en assist i Toronto Marlies 4–1-seger mot Manitoba Moose. Därmed har han sitt personbästa i farmarligan inom räckhåll.

Alexander Nylander går starkt i AHL just nu. Foto: Bildbyrån

Alexander Nylander har varit i ropet senaste tiden. Dels för att han ryktas vara på väg hem till Sverige – efter en dom i hovrätten – dels för att han är glödhet i Toronto Maple Leafs farmarlag Toronto Marlies just nu.

I nattens 4–1-vinst mot Winnipeg Jets farmarlag Manitoba Moose svarade han för ett mål och en assist. Därmed har han producerat 16 poäng (8+8) under den sju matcher långa poängsvit han just nu rider på.

Alex Nylander scores to make it 2-0 and Logan Shaw earns an assist to become the Marlies All-Time Points Leader! — Toronto Marlies (@TorontoMarlies) March 26, 2026

Alexander Nylander har 16 poäng på senaste sju matcherna

Med 20 mål och 45 poäng på 56 matcher har han med nio matcher kvar av grundserien sin bästa notering på 50 poäng i AHL inom räckhåll. Säsongen 2022/23 svarade 28-åringen för 50 poäng (25+25) på 56 matcher med Pittsburgh Penguins farmarlag Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Hans 45 poäng gör honom till ligans tredje bästa svensk. Endast Felix Unger Sörum (54) och Filip Bystedt (48) har mäktat med fler poäng än Nylander den här säsongen.

Nattens match i AHL var Alexander Nylanders 450 i karriären. Det gör honom till den svensk som spelat tredje flest matcher efter Anton Blidh (520) och Philip Samuelsson (512). När det kommer till poäng är han redan bäst genom tiderna med 299 – 67 poäng fler än tvåan Samuel Fagemo.

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects