Superformen i AHL fortsätter – övertidshjälte i natt

Adam Engström är fortsatt en av våra hetaste AHL-spelare. Den svenska backen gjorde i natt mål för tredje matchen i rad – när han sänkte Syracuse Crunch med sitt 2-1-mål på övertiden.

Adam Engström går fortsatt starkt i AHL den här säsongen.

Efter att ha fått göra nio matcher i NHL i slutet av december är Adam Engström tillbaka i AHL. Väl där har den svenske backen kommit igång ordentligt offensivt. Sedan han skickades ner till AHL har det blivit åtta poäng på tio matcher. I natt klev svensken också fram som övertidshjälte.

Med mål för tredje matchen i rad sänkte 22-åringen Syracuse Crunch på övertiden.

2-1-målet säkrade segern samtidigt som han också gjorde sitt nionde mål, och 24 poäng för säsongen. Nu har Adam Engström också bara tre poäng upp till fjolårets notering, men med 36 mindre spelade matcher.

I Laval Rocket fortsätter han nu att vara en av de bästa backarna. Därmed ligger nog en ny chans i NHL inte allt för långt bort. Under den här säsongen har backen varit uppe i Montréal Canadiens två gånger.

Det är nog också en lågoddsare att det blir en tredje innan säsongen är över.

