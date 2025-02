Den där förlusten mot Finland svider. Sverige samlade sig och vann sista matchen mot USA med 2-1 – men missar finalen trots samma poäng som Kanada.

Sverige blir trea i 4 Nations

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

Det blev en riktig mardrömsstart för Sverige mot USA i Tre Kronors sista match av 4 Nations Face-Off. Efter bara 35 sekunder hamnade det svenska laget i underläge efter att Chris Kreider dykt mot bortre stolpen och tryckte in en retur.

USA hade även bud på flera mål och en utökad ledning.

– Absolut inget bra försvarsspel i det där läget, kommenterade Viaplays expert Peter Forsberg i sändningen.

Men Sverige jobbade sig in i matchen. Tre Kronor fick också utdelning när Gustav Nyquist styrde in ett handledsskott av Erik Karlsson. Pucken tog sig sakta men säkert över mållinjen och in till 1-1. Efter det målet växte Sverige mer och mer och fick även in ett ledningsmål innan perioden var över.

William Nylander läste spelet fint i mittzonen, bröt en passning och satte upp Jesper Bratt i anfallszonen. New Jersey-forwarden gjorde inga misstag utan vände mot mål och satte upp pucken i krysset. 2-1-ledningen höll sig in i den andra perioden.

– Jag tycker att vi faktiskt gör en jättebra förstaperiod. Förutom de där första sekunderna steppar vi upp rejält och gör en bra period. Turnerningsmässigt spelar det kanske inte så stor roll. Men för oss spelare spelar det en stor roll. Vi spelar för det på bröstet och för gruppen vi har här. Det kommer stora turneringar här framöver, sade Jesper Bratt till Viaplay efter 20 spelade minuter.

Den andra perioden slutade mållöst efter fortsatt bra spel av Sverige. Även i den tredje perioden fortsatte Tre Kronor att föra matchen och skapade ett par vassa lägen framåt. Samtidigt spelade även Samuel Ersson riktigt bra i målet.

USA gick hårt för en kvittering men Sverige fredade sig bra. Samtidigt hade de även bra lägen framåt att göra 3-1.

Med två minuter kvar tog USA ut målvakten. De skapade också ett par vassa lägen för en kvittering men någon sådan kom aldrig. Istället slutade matchen 2-1 till Sverige. Det innebär alltså att Tre Kronor slutar på fem poäng. Samma som Kanada men på inbördes möte missar Sverige finalen.