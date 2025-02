Finlands målvaktsval mot Tre Kronor

Finland byter målvakt efter 1–6-premiären mot USA i 4 Nations Face-Off.

Kevin Lankinen kastas in mellan stolparna till lördagens möte med Tre Kronor.

Kevin Lankinen firar VM-guldet 2019. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Juuse Saros och Finland fick en tung start på 4 Nations Face-Off natten till fredag. Våra grannar i väst föll med hela 1–6 mot USA och Nashville-målvakten klev av isen med 81,3 i räddningsprocent.



Nu väntar Sverige, 19.00, lördag kväll (svensk tid). En match Finland kommer att byta målvakt till.



The Athletics Arpon Basu skriver under fredagskvällen att det blir 29-årige Kevin Lankinen som får ansvaret mellan stolparna mot Tre Kronor. Ett inte helt oväntat val med tanke på Vancouver Canucks-målvaktens fina facit i NHL över de senaste säsongerna, samt att det var just han som säkrade VM-guldet till Finland 2019.



För svensk del kommer mötet efter förlängningsförlusten, 3–4, mot Kanada, natten till torsdag. Filip Gustavsson var då Sam Hallams val till buren.