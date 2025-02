Kanada vann premiären mot Tre Kronor. Men allt var inte positivt. Backen Shea Theodore utgick efter en tackling av Adrian Kempe. Nu missar han resten av turneringen.

Sju backar togs ut i truppen – men bara sex kom till spel i nattens 4 Nations-premiär. I Sverige tvingades Rasmus Andersson se matchen från läktaren och i det kanadensiska laget var det Philadelphias Travis Sanheim som petades. Men kanske kan Sanheim få spela när Lönnlöven tar sig an USA i helgen.

Vegas stjärnback Shea Theodore tvingades nämligen bryta nattens match mot Sverige. Theodore fick en tackling mot Adrian Kempe och såg ut att göra sig illa när han tog emot sig med handen i sargen. Theodore tittades först till på bänken men fick sedan bege sig ut i omklädningsrummet.

Nu står det klart att Theodore spelat färdigt i 4 Nations.

– Det är hjärtskärande för grabben. Det här är ett besked som är tufft att svälja, säger coachen Jon Cooper.

För att ett lag ska få kalla in en ersättare i truppen måste man ha färre än 18 spelklara utespelare. Just nu har Kanada sex backar och 13 forwards tillgängliga. Därmed krävs det alltså att ytterligare två spelare försvinner för att man ska få plocka in en ny spelare.

Här skadar sig Shea Theodore