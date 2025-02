Erssons succé – storspelade mot USA: ”Han var super”

Han kastades in sent i sista 4 Nations-matchen mot USA. Då gjorde Samuel Ersson en jättematch och ledde Sverige till seger mot USA.

– Det är inte lätt att rädda första skottet på en retur och sen gör han ju en kanonmatch, säger Viaplays Peter Forsberg om målvaktens insats.

Samuel Ersson klev fram med en jättematch mot USA.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Samuel Ersson kallades in som reserv när Jacob Markström gick sönder och kom in i turneringen som en tydlig tredjemålvakt. Efter en influensa i det svenska laget kastade både Filip Gustavsson och Linus Ullmark in handduken.

I turneringens sista match mot USA blev det då Falusonen som fick chansen. Och den får man verkligen säga att han tog.

Det började visserligen tungt med ett mål i baken efter bara 35 sekunder. Men sedan repade sig både Ersson och Sverige. Samtidigt som Tre Kronor spelade upp sig klev målvakten fram och räddade laget flera gånger om. Ett par av räddningarna var också riktigt svettiga.

Samuel Ersson med jättematch – mot sin egna tränare

USA satte också ett hiskeligt tryck i slutet av matchen för att få in en kvittering. Men Ersson var omutlig och räddade 31 av 32 skott som han fick mot sig.

– Jag tycker han var super i dag. Det är inte lätt att rädda första skottet på en retur och sen gör han ju en kanonmatch. Lugnet han har där. Det är inte så att han stressar upp sig, säger Viaplays Peter Forsberg i Viaplays sändning.

Samuel Ersson kommer från en säsong i Philadelphia där han har gjort det bra som förstemålvakt. Laget har gått tungt men svensken har haft en uppåtgående formkurva. En rolig detalj är också att på motståndarbänken stod i natt John Tortorella, Erssons tränare i Philadelphia Flyers.

– Det var riktigt coolt. Jag trodde att jag skulle till Mexiko och sen hamnade jag här. Jag är glad att jag fick vara en del av det här, och spela en match, i en sån här turnering, säger Ersson själv efter matchen.