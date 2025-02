Så spelas Sverige – Kanada i 4 Nations Face-Off

4 Nations Face-Off är här – i natt startar turneringen med Sverige – Kanada i Montréal. Här är allt du behöver veta inför första nedsläpp: förutsättningar, laguppställningar, tv-tider och turneringsregler.

4 Nations Face-Off startar med Sverige – Kanada, Elias Pettersson vs. Connor McDavid. Foto: Bildbyrån

Inte sedan World Cup of Hockey i september 2016 har vi haft en turnering som kan liknas vid ”best-on-best”, med åtminstone några av de främsta NHL-spelarna i världen. I Montréal och Boston kommer 4 Nations Face-Off att avgöras, en engångsturnering som spelas för att kratta manegen inför nästa års OS i Milano, dit NHL kommer att släppa sina spelare, och längre fram en comeback för World Cup. Troligtvis 2028.

4 Nations Face-Off inleds med ett hett möte mellan Sverige och Kanada i Bell Centre, Montréal. Runt 02.10 i natt släpps pucken. Här är förutsättningarna inför matchen:

Laguppställningar

Så här har lagen ställt upp på träningar inför turneringen.

Sverige

Målvakter

Filip Gustavsson

Linus Ullmark

Samuel Ersson

* startande målvakt ännu inte offentliggjord

Backpar

Victor Hedman – Jonas Brodin

Mattias Ekholm – Erik Karlsson

Gustav Forsling – Rasmus Dahlin

Rasmus Andersson

Kedjor

William Nylander – Mika Zibanejad – Rickard Rakell

Adrian Kempe – Elias Pettersson – Filip Forsberg

Jesper Bratt – Joel Eriksson Ek – Lucas Raymond

Gustav Nyquist – Elias Lindholm – Viktor Arvidsson

Leo Carlsson

Kommentar: Sveriges förbundskapten Sam Hallam har fått återbud från Jacob Markström och William Karlsson på grund av skador. I övrigt kan han ställa upp med bästa möjliga manskap i 4 Nations Face-Off. Målvaktsfrågan är intressant i Markströms frånvaro. Linus Ullmark, Ottawa Senators, har varit skadad och hann spela två matcher innan turneringen efter att ha varit borta en dryg månad. Filip Gustavsson, Minnesota Wild, har spelat och visat bättre och bättre form på sistone efter en liten skakig start på det nya året. Det troliga är att dessa herrar gör upp om förstaspaden. Markströms ersättare Samuel Ersson, Philadelphia Flyers, blir antagligen trejdekeeper.

På backsidan har Jonas Brodin, Minnesota Wild, nyligen gjort comeback efter ett längre skadeuppehåll. Han ser trots det ut att få förtroende i vad som kan klassas som Tre Kronors förstapar tillsammans med lagkaptenenVictor Hedman. I övrigt sätts defensive tuffingen Mattias Ekholm, Edmonton Oilers, med Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins, medan Gustav Forsling, Florida Panthers, och Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres, paras samman. Calgary Flames Rasmus Andersson ser ut att få inleda som reserv.

På forwardssidan kliver Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins, rakt in i förstakedjan med William Nylander, Toronto Maple Leafs, och Mika Zibanejad, New York Rangers. Detta efter att Rakell kallats in som sen ersättare till William Karlsson, Vegas Golden Knights. Adrian Kempe, Los Angeles Kings, och Filip Forsberg, Nashville Predators, blir de som flankerar Elias Pettersson, Vancouver Canucks, i andralinan.Även tredjekedjan har en offensiv touch med Jesper Bratt, New Jersey Devils, och Lucas Raymond, Detroit Red Wings, som varit två av Sveriges bäst producerande spelare i NHL den här säsongen. De centras av defensivt skicklige Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild. Nashvilles Gustav Nyquist, Bostons Elias Lidnholm och Edmontons Viktor Arvidsson bildar fjärdekedja medan Anaheim Ducks yngling Leo Carlsson ser ut att få starta som reserv.

Många blickar riktas mot William Nylander inför Sverige – Kanada i 4 Nations Face-Off.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Kanada

Målvakter

Jordan Binnington – utsedd att starta mot Sverige

Adin Hill

Sam Montembault

Backpar

Devon Toews – Cale Makar

Josh Morrissey – Colton Parayko

Shea Theodore – Drew Doughty

Travis Sanheim

Kedjor

Sam Reinhart – Connor McDavid – Mitch Marner

Mark Stone – Sidney Crosby – Nathan MacKinnon

Seth Jarvis – Brayden Point – Brad Marchand

Brandon Hagel – Anthony Cirelli – Sam Bennett

Travis Konecny

Kommerntar: Kanada har bara behövt byta ut en spelare inför turneringen. Vegas Golden Knights-backen Alex Pietrangelo lämnade tidigt återbud och ersattes av los Angeles Kings veteran Drew Doughty, som nyligen gjorde comeback efter att ha missat hela säsongen med en fraktur i foten. Doughty hann spela sex matcher innan Kanada samlades i Montréal. I övrigt fick laget ett sent besked från lagkaptenen Sidney Crosby att han skulle komma till spel. Pittsburgh Penguins-stjärnan skadade sig i en match mot New Jersey härom veckan och missade Penguins avslutande matcher inför turneringen, men har nu lämnat tummen upp för spel mot Sverige.

I mål väljer coachen Jon Cooper att satsa på St. Louis Blues-målvakten Jordan Binnington. 31-åringen, som vaktade kassen för Kanada under VM i fjol, vann Stanley Cup med Blues 2019. Han backas upp av Adin Hill, Vegas Golden Knights, och Sam Montembault, Montréal Canadiens.

På backsidan har Kanada ett renodlat förstapar från Colorado Avalanche i storstjärnan Cale Makar och Devon Toews. Winnipegs Josh Morrissey tar platsen intill St. Louis Colton Parayko medan Doughty ser ut att kliva in där Pietrangelo var tänkt att matchas, bredvid Vegas-backen Shea Theodore. Travis Sanheim, Philadelphia Flyers, ser ut att bli reservback.

I kedjeformationerna får vi se flera superstjärnor intill varandra. 50-målsskytten Sam Reinhart, som vann Stanley Cup med Florida i fjol, kliver in med Connor McDavid, Edmonton, och Mitch Marner, Toronto, i toppkedjan medan Crosby återförenas med Colorados poängligaledare Nathan MacKinnon i andraformationen. De härstammar båda från Cole Harbour i Nova Scotia och tränar ihop på somrarna. Vegas mångsidige veteran Mark Stone backar upp dem. Bostons lagkapten Brad Marchand återfinns i tredjekedjan med Carolinas yrväder Seth Jarvis och Tampa Bay-centern Brayden Point. I fjärdekedjan återfinns Tampa-duon Brandon Hagel och Anthony Cirelli tillsammans med Floridas tuffing Sam Bennett. Philadelphas Travis Koncny ser ut att bli extraforward.

Sidney Crosby är spelklar för Kanada inför 4 Nations Face-Off.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Så sänds Sverige – Kanada på TV

01.45-05.30 Studio, TV6 och Viaplay

02.10: Matchstart

Studion: Niklas Jihde, Peter Forsberg och Mattias Norström

Reporter: Jonatan Lindquist

Kommentatorer: Niklas Holmgren och Mattias Norström

Så spelas 4 Nations Face-Off

Gruppspel: Alla fyra lagen möter varandra en gång.

Poängsystem: 3 poäng för seger under ordinarie tid, 2 poäng för seger efter övertid eller straffläggning, 1 poäng för förlust efter övertid eller straffläggning, och 0 poäng för förlust under ordinarie tid.

Övertid: Vid oavgjort resultat spelas en 10-minuters övertidsperiod med tre mot tre. Om ingen avgörande sker, följer en straffläggning.

Final: De två bästa lagen efter gruppspelet möts i en final. Vid oavgjort resultat efter ordinarie tid spelas 20-minuters övertidsperioder med fem mot fem tills ett lag gör mål.