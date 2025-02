Hur bra kommer Kanada var i 4 Nations Face-Off? Matt Larkin tittar närmare på deras chanser att ta hem turneringen – och finner väldigt få svagheter i lagbygget. Men har McDavid, MacKinnon, Crosby och kompani tuffheten för att matcha ett ”elakare” USA?

Talang i överflöd när Connor McDavid, Sidney Crosby och Nathan MacKinnon representerar Kanada i 4 Nations Face-Off. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Connor McDavid och Sidney Crosby i samma lag. Suckar drömmande.

McDavid i samma power play som Nathan MacKinnon och Cale Makar. Dreglar

Äntligen blir en kanadensisk hockeyfantasi verklighet. Säga vad man vill om 4 Nations Face-Off som en turnering med relativt låga insatser, men det kommer åtminstone att vara otroligt roligt att få se många av den här generationens största superstjärnor spela tillsammans, ”best-on-best”.

Och det är just stjärnornas kraft som definierar vad Kanada kommer att vara – eller inte vara – i den här turneringen. Inget annat lag har en högre koncentration av Hall of Fame-talang i toppen av sin uppställning, men samtidigt har inget annat lag större frågetecken kring målvaktsituationen. De flesta prognosmakare skulle hålla med om att Kanada inte har det bästa laget i turneringen. Att kalla dem för underdog skulle vara att ta i, men Kanada går inte in i 4 Nations som favoriter.

KANADAS TÄNKBARA LAGUPPSTÄLLNING

Målvakter

Jordan Binnington

Adin Hill

Extra: Sam Montembeault

Backpar

Devon Toews – Cale Makar

Josh Morrissey – Drew Doughty

Shea Theodore – Colton Parayko

Reserv: Travis Sanheim

Forwards

Sam Reinhart – Connor McDavid – Nathan MacKinnon

Brandon Hagel – Brayden Point – Mitch Marner

Brad Marchand – Sidney Crosby – Mark Stone

Seth Jarvis – Anthony Cirelli – Travis Konecny

Reserv: Sam Bennett

KANADAS MÅLVAKTER

Med tanke på att USA kan matcha eller överträffa Kanadas övergripande djup i talang och har en överlägsen målvaktssituation, kan Kanadas öde komma att hänga på om en av Jordan Binnington, Adin Hill eller Sam Montembeault blir het? Hittills den här säsongen har 67 målvakter spelat tio eller fler NHL-matcher; bland dem rankas Kanadas målvaktstrio som 34:a, 26:a och 27:a i räddningar över förväntat per 60 minuter. NHL-ledaren – före Connor Hellebuyck! – är kanadensaren Logan Thompson, som lämnades utanför laget helt och hållet. Det är inte så att Kanadas trio är hemsk; det är snarare så att ledningen struntade i att ta med åtminstone ett överlägset alternativ som var tillgängligt. Ändå är Binnington och Hill Stanley Cup-vinnare och kommer att ha ett otroligt talangfullt lag framför sig. En av dessa killar kan uppenbarligen hitta en bra form under åtta dagar. Binnington är gissningen här som startmålvakt i premiären mot Sverige, men det skulle inte vara förvånande om Hill får chansen i andra matchen när Kanada känner efter vilken målvakt som har mer momentum.

Blir Jordan Binnington Kanadas förstaval i 4 Nations Face-Off? Foto: Jeff Curry-Imagn Images

KANADAS FÖRSVAR

Kanadas backuppställning verkar något underväldigande. Kanada kommer att ha ett elitförsvar.

Båda påståendena kan vara sanna.

Även om ingen kommer att klaga på att Colorado Avalanche-duon Devon Toews och Makar förmodligen kommer att bilda det främsta paret, så påminner inte det här kanadensiska försvaret direkt om 2010 års olympiska lag som hade Chris Pronger, Scott Niedermayer, Drew Doughty, Shea Weber och Duncan Keith, eller hur? 2025 års 4 Nations-grupp kan kanske ge en enda Hall of Famer i Makar – tja, det var fallet tills Kanada valde Doughty som ersättare för Pietrangelo. Gör det till två Hall of Famers. Backuppställningen kommer att hålla en hög nivå med en bra blandning av fart, intelligens och, med Parayko och Travis Sanheim i truppen, storlek.

Men de behöver bara en bra, inte ens fantastisk, insats från sitt försvar, eftersom de har världsklassiga defensiva forwards. Reinhart. Mark Stone. Anthony Cirelli. Marner och Jarvis. De har ett överflöd av ansvarsfulla tvåvägsspelare, med Reinhart som ser ut att vara årets Selke Trophy-favorit, och Cooper har lyxen att kunna använda sina utvisningsdödare från Tampa Bay Lightning, Cirelli och Brandon Hagel, om han vill.

Är Cale Makar den bästa backen i hela världen? Foto: Sergei Belski-Imagn Images

KANADAS ANFALL

Det är svårt att föreställa sig vad Kanadas tak är offensivt. McDavid, Crosby och MacKinnon har sammanlagt vunnit sex Hart-troféer, sju Art Ross-trofér och tre Rocket Richard-troféer. Makar är den mest talangfulla backen i sin generation. Ingen annan nation kan mäta sig med superstjärnornas kraft i toppen av Kanadas uppställning.

Kanadensarna har playmakers som Mitch Marner och Brad Marchand; 50-målsskyttar som Sam Reinhart och Brayden Point; och mångsidiga, tuffa spelare som Travis Konecny, Seth Jarvis och Sam Bennett. Om de använder Makar, Josh Morrissey och Shea Theodore i olika backpar kommer de att ha fantastisk puckförflyttning oavsett vilket par som är på isen.

Oavsett vilken forwardkedja Kanada väljer att sätta ut kommer de att ha allvarliga målhot. Även Konecny, som väntas få en roll i fjärdekedjan, snittar över en poäng per match den här säsongen. Och med så många osjälviska forwards som kan spela flera roller borde tränaren Jon Cooper inte ha några problem att sätta ihop ett förödande powerplay. Det kommer att vara intressant att se hur han väljer att använda MacKinnon i lika styrka: spelar man honom på McDavids vinmge för att skapa en superkedja, eller låter man MacKinnon driva sin egen enhet?

Det enda Kanadas anfall kanske saknar på pappret är en riktig skottkraft från forwardpositionen. Från backlinjen rankas Makar bland ligaledarna i skott på 140 km/h eller mer, och Colton Parayko har ett blixtsnabbt skott, men kommer Kanada att önska att de hade tagit med Steven Stamkos bara för hans one-timer på powerplay?

Mitch Marner förväntas få en framträdande roll för Kanada i 4 Nations Face-Off. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

KANADAS COACHER

Cooper får äntligen sin välförtjänta chans bakom Kanadas bänk. Han hade utsetts till tränare för Kanada vid OS 2022, men COVID-19 satte stopp för det. Han är en tvåfaldig Stanley Cup-vinnare och fyrafaldig finalist till Jack Adams Award; bland NHL-tränare med minst 600 matcher ligger han bara efter Scotty Bowman i karriärpoängprocent, med 63,6. Cooper ledde Kanada vid VM 2017, där de slutade som tvåa efter Sverige. Hans spelare i det laget inkluderade Marner, MacKinnon, Konecny, Parayko, Point och Morrissey, så Cooper har viss erfarenhet av den här gruppen utöver sina Tampa Bay-spelare. Det som gör Cooper så väl lämpad för jobbet: han är en större-än-livet-personlighet som kan styra uppmärksamheten bort från spelarna om det behövs. Eftersom han också har tränat Tampa Bay-dynastin är han van vid att hantera stora stjärnor och deras egon. Ett kännetecken för Coopers lag under Tampas toppår: starkt spel i både powerplay och boxplay.

BRÄNNANDE FRÅGA FÖR KANADA

Kommer det här laget att bli utmanat fysiskt?

Kanada är fullpackat med talang i hela sin uppställning, men de har inte samma samling tuffa spelare som deras främsta konkurrent om kronan, USA. Bennett kommer att behöva hantera mycket av det tuffa spelet om han får spela. Amerikanerna kommer att sätta in Matthew och Brady Tkachuk, J.T. Miller, Chris Kreider, Vincent Trocheck och Charlie McAvoy. Det är inte så att Kanada kommer att sakna fysik – Marchand är en enastående bråkstake, Crosbys tuffhet är oöverträffad, och Parayko är en stor kille som kan hålla motståndarna ärliga. Men amerikanerna har, i jämförelse, spelare som verkligen älskar de mer våldsamma sidorna av spelet och kan diktera spelstilen om de vill dra matchen ner i träsket.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ KANADA

Kanada har inte det bästa laget på pappret. Vi bör heller inte underskatta det hot som Sverige utgör som den tredje starkaste nationen. Men av någon anledning, även när deras spelare byts ut från en generation till nästa, har amerikanerna en historia av att misslyckas i ”best-on-best”-turneringar, och de måste övertyga mig om att de inte kommer att göra det igen. Kanada har de legendariska stjärnorna som kan ta över matcher på egen hand och har också en grupp sanna vinnare, inklusive 15 spelare med Stanley Cup-ringar. De har inte förlorat i en ”best-on-best”-turnering sedan 2006, så kronan känns fortfarande som deras tills någon tar den ifrån dem.

SPELSCHEMA i 4 NATIONS FACE-OFF: KANADA

Svensk tid anges

Torsdag 13 februari, 02:00 : Kanada – Sverige (Bell Centre, Montréal)

Söndag 16 februari, 02:00: USA – Kanada (Bell Centre, Montréal)

Måndag 17 februari, 19:00 : Kanada – Finland (TD Garden, Boston)