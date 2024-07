ANNONS

Robert Roséns ikoniska karriär är över. 37-åringen berättar nu om beslutet att lägga skridskorna på hyllan.

– Jag tror att det har skrämt mig från att ta beslutet.

VÄXJÖ (Hockeysverige.se)

Robert Rosén har alltså valt att avsluta sin karriär på isen. I en intervju som kommer på hockeysverige.se under söndagen berättar han mer ingående om sitt beslut.

– Jag har försökt börja träna och pusha mig själv. Jag kände att jag nästan fick avsmak då det började bli jobbigt, så nej jag har inte det i mig längre och ingen energi.

– När jag tänker på vilken tid det tar och hur mycket jag är i väg på under en säsong på helger med lördagsmatcher och att jag missar barnens aktiviteter. Jag vet att jag då skulle tänka att jag velat se deras matcher i stället för att sitta på en buss under fyra timmar till Örebro och vara hemma två på natten.

– Jag känner mig faktiskt nöjd och det är en härlig känsla. Det känns ännu skönare nu efter det att jag tagit beslutet. Samtidigt har jag nog vetat om beslutet innerst inne nästan sedan förra säsongen tog slut.

– Jag har också grunnat på om jag verkligen skulle ta steget eftersom jag vet vad jag har och inte vad man får. Jag tror att det har skrämt mig från att ta beslutet. Nu har jag tagit beslutet och det känns ”gött”. Att gå in i julimånad och inte känna pressen att jag måste träna fyra, fem pass i veckan och vara redo för testerna som är första veckan då man är tillbaka.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Robert Rosén i Tre Kronor-tröjan.

Vad är du mest stolt över i karriären?

– Egentligen är det ganska mycket.

– Jag är såklart jättestolt och nöjd över att lyckats ta mig hela vägen och spela med Tre Kronor i VM.

– Jag är jättestolt över att ha vunnit poängligan i elitserien.

– Jag är jättestolt över att fått vara med på resan med Växjö. Tagit klubben dit där dom är idag och fått vinna fyra SM-guld.

– Jag är jättestolt över att ha varit i KHL och spelat. Att ha tagit steget att åka dit på en för mig ganska oviss marknad.

– Jag är jättestolt över att ha flyttat till ”Ö-vik” då jag var 22 år med tanke på att jag är så otroligt hemmakär.

– Under åren har jag såklart haft ett enormt stöd av min fru, Lina, barnen Nova och Elton och hela min familj. Dom har alltid varit med stöttat och pushat mig till det jag fått vara med om. Aldrig sett något hinder för det. Klart att det underlättat.

Ovissa framtiden: “Ser faktiskt fram emot det”

Som den fotbollsintresserade smålänning du är, kommer du nu sitta med, Linas morfar och tillika tidigare storspelaren Harry Bild, och kolla då Öster spelar?

– Jag har kollat mycket fotboll med honom och han har alltid varit en inbiten Växjö-supporter. Vi får se om vi sitter i arenan och kollar hockey tillsammans till hösten.

Har du några andra framtidsplaner?

– Nej, det är faktiskt mycket ett blankt papper, vilket kanske är lite skrämmande. Det känns ändå skönt att få landa i beslutet för att se vad jag vill göra. Jag ser faktiskt fram emot det, avslutar Robert Rosén.

