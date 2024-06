ANNONS

San Jose Sharks var NHL:s sämsta lag den gångna säsongen. Nu agerar general managern Mike Grier för att ändra på det. Under onsdagen hämtade han in två nyförvärv - Barclay Goodrow från New York Rangers och Ty Dellandrea från Dallas Stars.

San Jose Sharks är ett lag under förändring. Om en dryg vecka kommer man att plocka in Macklin Celebrini med förstavalet i årets NHL-draft, och sedan tidigare har man gjort klart med ytterligare en talangfull center i fjolårets draftfyra Will Smith. Dessutom har man utsett Ryan Warsofsky till ny head coach efter att David Quinn fått sparken.

Men det stannar inte där.

På onsdagen fortsatte general managern Mike Grier sommarens förändringsarbete genom att plocka in två nya forwards.

Dels plockade han upp Barclay Goodrow från New York Rangers på waivers, dels hämtade han in Ty Dellandrea från Dallas Stars i en trejd.

Goodrow, 31, sattes upp på waivers av Rangers i ett försök att bli av med hans lönetaksträff. Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren har tre år kvar på ett avtal som betalar honom drygt 3,6 miljoner dollar per säsong.

Barclay Goodrow inledde NHL-karriären med San Jose Sharks

Trejden till San Jose innebär en slags hemkomst för centern. Han gjorde nästan sex säsonger i Sharks organisation efter att ha kommit dit som free agent 2014. Därefter trejdades han till Tampa Bay Lightning där han spelade en nyckelroll i Stanley Cup-segrarna 2020 och 2021.

Goodrow skrev ett sexårskontrakt med Rangers 2021 och har representerat klubben de tre senaste säsongerna. Den senaste var hans minst produktiva med fyra mål och tolv poäng på 80 grundseriematcher. Han följde dock upp det med att göra sex mål och åtta poäng på 16 slutspelsmatcher.

Ty Dellandrea, 23, draftades som 13:e spelare i första rundan 2018 av Dallas Stars. Sedan dess har han spelat 151 NHL-matcher för klubben. I takt med att andra unga forwards slussats in i organisationen har hans status sjunkit. Den senaste säsongen blev det två mål och nio poäng på 42 matcher. I slutspelet var han sedan ombytt i sex av Stars 19 matcher.

Sharks ger upp ett fjärderundeval i nästa års draft för forwarden.

TV: Markströms bästa räddningar i NHL