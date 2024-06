ANNONS

Kalmar HC stärker upp sin centersida inför den kommande säsongen. Från den schweiziska andraligan hämtas den poängstarke kanadensaren Matt Fonteyne in.

Matt Fonteyne kommer närmast från spel i schweiziska andraligaklubben EC Winterthur, där han förra säsongen noterades för 29 poäng på 33 matcher.

– Matt är en skridskostark och hårt jobbande center som vi fått väldigt goda referenser på. Vi är säkra på att Matt kommer att vara en viktig kugge i vårt lagbygge kommande säsong, säger sportchefen Daniel Stolt till klubbens hemsida.

Gick från AHL till universitetsligan

Matt Fonteyne hade fram till den gångna säsongen spelat uteslutande i Nordamerika, där han spenderade juniortiden i WHL och där han under sin sista säsong (2017/18) med Everett Silvertips noterades för 88 poäng på 72 matcher. Efter en säsong i AHL med San Jose Barracuda valde Fonteyne spel i den kanadensiska universitetsligan med University of Alberta, där han under sin sista säsong innan flytten till Schweiz producerade 32 poäng på 28 matcher.

– Jag är väldigt exalterad över att ansluta till Kalmar nästa säsong. Jag har hört bra saker om staden och organisationen och längtar till att få starta säsongen med laget, säger forwarden.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2024/25.

TV: Gustav Forsling efter andra Stanley Cup-finalen