Netflix-serien “Drive to Survive” om F1-cirkusen har blivit en enorm succé som blåst nytt liv in i hela sporten. Nu meddelar NHL att skaparna bakom samma serie är i full färd med att producera en liknande serie med fokus på NHL:s största stjärnor.

När årets Stanley Cup-final mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers startar i helgen kommer kamerateam att ha extra fokus på några av de stora stjärnorna i de bägge lagen.

Connor McDavid, Leon Draisaitl och Matthew Tkachuk är nämligen tre av de spelare som kommer att ha prominenta roller i den dokumentärserie som skaparna bakom F1-succén “Drive to Survive" just nu håller på att spela in.

William Nylander i en av huvudrollerna

Serien, som ska ta tittarna bakom kulisserna på NHL-stjärnornas vardag, kommer att släppas till hösten på Prime Video. Där kommer man även att få följa några av de stora svenska stjärnorna i form av William Nylander, Filip Forsberg och Gabriel Landeskog.

Övriga spelare som kommer att figurera i serien är David Pastrnak och Jeremy Swayman från Boston Bruins, New York Rangers kapten Jacob Trouba, Vancouver Canucks dito Quinn Hughes samt Vegas Golden Knights stjärncenter Jack Eichel.

Prime Video har tidigare visat hockeyproduktioner som serien All or Nothing: Toronto Maple Leafs samt dokumentärfilmerna Chosen One: Alexandre Daigle och Saving Sakic.