Efter en vår där det kämpats med tyngande miljonskulder tvingades styrelsen i Skövde under måndagen lämna in en konkursansökan till tingsrätten. Det innebär att tiden i Hockeyettan är över och det är garanterat fler än bara de egna supportrarna som kommer sakna klubben.



Det har legat i luften under våren. Allt sedan Skövdes miljonskulder uppdagades har det lutat åt att det skulle bli svårt att rädda klubben och när förfallna skulder dessutom började hamna hos Kronofogden var signalerna tydliga. Det pekade inte åt rätt håll.



Men ändå kommer det lite som, jag ska inte säga chock, men i alla fall ett hårt slag när klubbens styrelse tillslut gjorde slag i saken och lämnade in en konkursansökan till tingsrätten under måndagen. Hoppet är ju det sista som överger människan och de flesta (ja till oc