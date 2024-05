ANNONS

Det har indikerats att NHL-draften i Las Vegas kan bli den första sedan 2010 utan svensk medverkan i första rundan. Men när draftgurun Corey Pronman på The The Athletic presenterar sin ranking finns två svenska spelare med bland de 32 främsta, Växjös Leo Sahlin Wallenius och Djurgårdens Linus Eriksson.

Med precis en månad kvar till årets NHL-draft i Las Vegas har The Athletics Corey Pronman presenterat sin ranking över de 129 främsta talangerna. Den innehåller 13 svenskar – och faktiskt två bland de 32 främsta, vilket innebär platser i första rundan.

Varför är det anmärkningsvärt?

Jo, det här har beskrivits som ett svenskt mellanår med få blågula talanger av absolut toppklass. Ganska få av de rankingar som släppts har haft svensk medverkan i första rundan och det har indikerats att årets draft kan bli den första sedan 2010 utan svenska spelare i första rundan.

Pronman har emellertid två av Sveriges främsta spelare från U18-VM med på sin ranking. Både Växjös backtalang Leo Sahlin Wallenius och Djurgårdens center Linus Eriksson har tagit sig upp bland de 32 främsta spelarna på listan.

Jämförs med Erik Brännström

Sahlin Wallenius, som nyligen skrev A-lagskontrakt med Växjö, rankas som 21:a spelare. Han beskrivs som en av de bästa skridskoåkarna i hela draften och ses som en väldigt solid tvåvägsback. Stilistiskt sett jämförs han med Ottawa Senators svenske back Erik Brännström.

Eriksson, som förlängde sitt avtal med Djurgården härom dagen, återfinns på 26:e plats på Pronmans ranking. 18-åringen var lagkapten för Småkronorna på U18-VM tidigare i våras där det blev svenskt brons. Han beskrivs av Pronman som en kreativ spelare med hög arbetsmoral. Stockholmaren ses som en framtida andra- eller tredjecenter i NHL och jämförs stilistiskt sett med St. Louis Blues center Robby Fabbri.

Noterbart är också att Leksands målvaktstalang Marcus Gidlöf rankas högst av samtliga målvakter på rankingen. Han kommer in på 39:e plats och jämförs Vegas Golden Knights Stanley Cup-vinnande målvakt från i fjol, Adin Hill.

Marcus Gidlöf rankas högst av alla målvakter inför NHL-draften. Foto: Bildbyrån

Utöver den svenska duon i första rundan rankas två norrmän och en slovak hemmahörande i Sverige också högt av Corey Pronman.

Norske VM-backen Stian Solberg, som Färjestad gjorde klart med under våren, är rankad som tolfte spelare, medan landsmannen Michael Brandsegg-Nygård, som byter från Mora till Skellefteå, kommer in som 17:e man på listan.

Utöver dessa har Pronman Malmös back Dominik Badinka på 29:e plats på sin ranking.

Rankingen toppas som väntat av kanadensaren Macklin Celebrini, som väntas gå som första spelare till San Jose Sharks.

NHL-draften genomförs i The Sphere i Las Vegas 28-29 juni.

Topp 10 inför NHL-draften

1) Macklin Celebrini, c, Boston University (NCAA)

2) Artsiom Leushunou, b, Michigan State University (NCAA)

3) Carter Yakemchuk, b, Calgary (WHL)

4) Anton Silajev, b, Torpedo (KHL)

5) Zeev Buuim, b, Denver University (NCAA)

6) Berkly Catton, c, Spokane (WHL)

7) Beckett Sennecke, fw, Oshawa (OHL)

8) Ivan Demidov, fw, SKA (KHL)

9) Zayne Parekh, b, Saginaw (OHL)

10) Cayden Lindstrom, c, Medicine Hat (WHL)

Alla svenskar + spelare i Sverige

12) Stian Solberg, b, Färjestad

17) Michael Brandsegg-Nygård, fw, Skellefteå

21) Leo Sahlin Wallenius, b, Växjö

26) Linus Eriksson, c, Djurgården

29) Dominik Badinka, b, Malmö

39) Marcus Gidlöf, mv, Leksand

40) Lucas Pettersson, c, MoDo

58) Simon Zether, c, Rögle

59) Jack Berglund, c, Färjestad

83) Alfons Freij, b, Växjö

85) Noel Fransén, b, Färjestad

89) Alexander Zetterberg, c, Örebro

91) Oskar Vuollet, fw, Skellefteå

97) Herman Träff, fw, HV71

111) Frans Haara, b, Skellefteå

113) Melvin Fernström, fw, Örebro

TV: Bakom kulisserna – Leo Carlsson draftas i Nashville