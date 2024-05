ANNONS

Will Smith öste in 71 poäng på 41 matcher för Boston College i den amerikanska collegeligan den här säsongen. Till hösten ser storlöftet ut att ta klivet till NHL.

Enligt uppgifter till San Jose Hockey Now tyder mycket på att det amerikanske storlöftet Will Smith kommer att lämna collegehockeyn för att skriva NHL-kontrakt med San Jose Sharks till nästa säsong.

Forwarden öste in 71 poäng på 41 matcher för Boston College under säsongen och blev därmed poängkung i collegeligan, sex poäng före lagkamraten, och tillika stortalangen, Cutter Gauthier. Noteringen var den högsta av en collegespelare sedan Kyle Connor, i dag storstjärna i Winnipeg Jets, öste in 71 poäng på 38 matcher för University of Michigan säsongen 2015/16.

Will Smith draftades som fjärde spelare totalt i 2023 års NHL-draft och har under säsongen spelat både JVM och VM med USA. I JVM stod han för nio poäng (4+5) på sju matcher när USA vann guld, medan han gick poänglös från samtliga fem matcher i den nyss avslutade VM-turneringen i Tjeckien.

