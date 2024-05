ANNONS

Tre Kronor gick vidare till semifinal efter ett avgörande i förlängning där det spelades tre-mot-tre.

Det är något som var ovant för några av de svenska NHL-stjärnorna.

– Det är första gången som jag har spelat det, säger Erik Karlsson.

– Tre-mot-tre i en sådan här match, det är kanske inte det roligaste, säger Victor Hedman.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det satt väldigt hårt inne.

Men till slut kunde Tre Kronor också säkra avancemang till medaljspelet på Hockey-VM efter att ha besegrat ärkerivalen Finland med 2-1 efter förlängning.

Joel Eriksson Ek gjorde det avgörande målet i powerplay och efter det urbröt en stor glädje för de svenska spelarna.

Assisterande kaptenen Lucas Raymond var inne på isen vid båda målen och erkänner att det var pirrigt i slutet av matchen.

– Det är en jäkla lättnad. Det var självklart nervöst, när man väl är på isen så är jag inte så nervös men när man sitter och kollar så är det helt annorlunda. När den gick in så var det bara fantastiskt skönt, säger Raymond.

“Tycker att vi kan hålla det på fem-mot-fem”

Det kom ett avgöras i sudden death sedan Finland gjort en sen kvittering men Sverige vek inte ner sig trots käftsmällen man fick när 1-1 kom med endast 58 sekunder kvar att spela.

– Man har ju allting att vinna. Det är övertid, tre mot tre och det är roligt. Man får mycket puck och mycket ytor. Jag tror att det är så man får se det.

Att en kvartsfinal av den här digniteten avgörs vid spel tre-mot-tre snarare än det klassiska fem-mot-fem är något som ofta drar uppmärksamhet. Så även nu blev det reaktioner från de svenska spelarna.

Den stora hjälten Joel Eriksson Ek har förståelse för beslutet att köra tre-mot-tre – men ser ändå hellre att det avgörs på “normalt” sett.

– Jag vet inte. Jag tycker kanske att vi kan hålla det på fem-mot-fem. Men samtidigt så ska vi ju spela fem matcher den här veckan, så det är klart att om vi går över allt för länge så kan det kanske också sätta sig lite. Men jag vet inte, det är inte upp till mig att bestämma, säger segerskytten.

LÄS ÄVEN: Joel Eriksson Ek om avgörandet: “Ett av de viktigare målen i karriären”

Victor Hedman och Erik Karlsson fick jubla tillsammans efter segern mot Finland. Foto: Maxim THore/Bildbyrån

Victor Hedman: “Någonting kan förändras tycker jag”

Tre Kronor dominerade tillställningen helt och hållet i 55 minuter då Finland knappt hade något organiserat spel i Sveriges defensiva zon. Men trots det skulle matchen alltså pressas till ett övertidsavgörande.

Victor Hedman var inblandad i segermålet då han sköt skottet som Eriksson Ek styrde in. Enligt Hedman var det tufft att det var så jämnt trots att stort spelövertag – och han var inte heller glad över att det skulle krävas förlängning.

– Det är lite frustrerande men samtidigt så. Visst, vi hade ju fantastiska lägen och (Emil) Larmi spelade oerhört bra… Det är klart att man vill göra mål men som sagt för oss gäller det bara att hålla fokus på vad vi kan göra. Tre-mot-tre i en sådan här match, det är kanske inte det roligaste i över tio minuter, säger Hedman och fortsätter:

– Där borta i serielunken så är det lite annorlunda tänk om man säger så. Här var det väldigt mycket att man inte ville tappa bort sig eller liksom ge någonting extra till dem. Så det var ett litet ställningskrig där men vi gjorde ett fantastiskt bra spel där medan ”Adde” (Adrian Kempe) och Joel (Eriksson Ek) som ledde till utvisningen.

Hedman är heller inget fan av att kvartsfinalen avgörs i tre-mot-tre-spel och han menar också att avgörandet borde ha skötts annorlunda.

– Framför allt att vi inte byter sida, det hade väl varit ifall man byter sida i så fall. Det blir lite längre tillbaka för nu kan vi inte riktigt fånga några trötta spelare på isen och åka och byta. Någonting kan förändras där tycker jag.

Ny upplevelse för Erik Karlsson: “Ska inte klaga”

Den svenska lagkaptenen Erik Karlsson upplevde också en frustration över att Sverige först inte fick in pucken bakom en storspelande finsk målvakt.

När det sedan gick in i förlängningen så blev det lite nervigt även för stjärnbacken – men han och resten av laget klarade ändå av att hålla nerverna i schack.

– Nervöst och nervöst... Det är bättre att spela än att titta på tror jag. Men det är klart att vi hade ju inte räknat med att gå in i övertid kanske, speciellt när vi tar ledningen så sent. Jag tycker att vi i “regroupar” oss bra, säger Karlsson och fortsätter:

– Även om de kontrollerar mycket puck i övertiden så kommer de inte riktigt till. Vi får en bra chans och får utvisning på det. Det är givetvis väldigt kul att vi kunde hålla i det också, fortsätta trycka puckar på mål och till slut så fick vi in en styrning. Det tog en 38 skott bara.

Att det avgörs med tre-mot-tre spel var också något som var nytt för Karlsson och han menar att det blir en annan upplevelse än att spela tre-mot-tre vanligtvis.

– Det är ju första gången som jag har spelat det. Det är ju lite annorlunda att spela tre-mot-tre när det gäller så här mycket. Där borta under säsongen så blir det lite att man ligger på “halvrulle” och delar chanser. De som gör mål först vinner oftast. Här är det liksom lite så att man får vara lite smartare. Det är som det är och givetvis var det ju lite skönt att vi vann så jag ska inte klaga på det, säger kaptenen.

Sverige möter Tjeckien i semifinal och den matchen spelas i Prag på lördag klockan 14:20.

TV: Lundeström efter sena avgörandet: "Klart det är nervigt"