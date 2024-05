Spelschemat för konferensfinalerna i Stanley Cup-slutspelet

ANNONS

Efter Edmontons vinst i match sju mot Vancouver vet vi nu hur konferensfinalerna ser ut. Edmonton möter Dallas i väst, och i den östra konferensen möts New York Rangers och Florida.

NHL har offentliggjort datum, tider och sändningsinformation för 2024 års upplaga av Eastern och Western Conference-finalerna. Nedan följer det fullständiga schemat. Alla tidsangivelser, inklusive datum, presenteras i svensk tid. Det är alltså natten till ett visst datum som anges.

Alla matcher sänds på Viaplay.

Schema för Eastern Conference-finalen

New York Rangers vs. Florida Panthers

Match 1: 23 maj, 02:00, New York – Florida

Match 2: 25 maj, 02:00, New York – Florida

Match 3: 26 maj, 21:00, Florida – New York

Match 4: 29 maj, 02:00, Florida – New York

Match 5: 31 maj, 02:00, New York – Florida (om nödvändigt)

Match 6: 2 juni, 02:00, Florida – New York (om nödvändigt)

Match 7: 4 juni, 02:00, New York – Florida (om nödvändigt)

Schema för Western Conference-finalen

Dallas Stars vs. Edmonton Oilers

Match 1: 24 maj, 02:30, Dallas – Edmonton

Match 2: 26 maj, 02:00, Dallas – Edmonton

Match 3: 28 maj, 02:30, Edmonton – Dallas

Match 4: 30 maj, 02:30 Edmonton – Dallas

Match 5: 1 juni, tid ej bestämd, Dallas – Edmonton (om nödvändigt)

Match 6: 3 juni, tid ej bestämd, Edmonton – Dallas (om nödvändigt)

Match 7: 5 juni, tid ej bestämd, Dallas – Edmonton (om nödvändigt)

