ANNONS

Toronto Maple Leafs sparkade coachen Sheldon Keefe förra veckan. Nu uppger Sportsnets Elliotte Friedman att Todd McLellan och Craig Berube är två tränare som intervjuats av Leafs sista tiden. Dessutom länkas Jay Woodcroft till det lediga tränarjobbet i New Jersey Devils.

Det har inte ens gått en vecka sedan Toronto Maple Leafs meddelade att Sheldon Keefes tid i klubben är över. Coachen sparkades efter att laget åkt ut i första rundan av Stanley Cup-slutspelet – för sjunde gången de senaste åtta åren.

Nu rapporteras det att klubben redan i helgen genomförde sina första intervjuer med tänkbara kandidater. Enligt Elliotte Friedman ska både Todd McLellan och Craig Berube ha intervjuats av general managern Brad Treliving.

– Berube intervjuades i helgen och McLellan ska ha varit i Toronto härom dagen. Vi får se om det är några fler kandidater som är aktuella, men det är i den här riktningen de tittar just nu, sade Sportsnets insider i radioprogrammet The Jeff Marek Show under gårdagen.

Toronto är inte den enda klubben som visat intresse för de här coacherna. Freidman uppger att New Jersey Devils, som också söker ny tränare efter att Travis Green blivit klar för Ottawa Senators, intervjuat båda två.

– Men där har jag fått uppgifter om att det lutar åt Jay Woodcroft, säger Friedman och syftar på den tidigare Edmonton Oilers-tränaren som fick sparken i höstas.

Sheldon Keefe av intresse för New Jersey Devils?

Han tilläger dock att just Sheldon Keefe är någon som är av intresse för New Jersey.

Todd McLellan och Craig Berube är också coacher som fått sparken i NHL den gångna säsongen. McLellan fick lämna Los Angeles Kings efter deras svacka i mitten av säsongen och ersattes av den assisterade coachen Jim Hiller. Då hade McLellan coachat Kings i närmare fem säsonger.

Berube fick i sin tur lämna St Louis Blues efter fem år på posten, där han bland annat ledde klubben till sin första och hittills enda Stanley Cup-seger 2019. Han ersattes av Drew Bannister som nyligen fick sitt kontrakt förlängt av Blues.

Övriga klubbar i NHL som saknar huvudtränare just nu är Los Angeles, Winnipeg Jets, Seattle Kraken och San Jose Sharks.

TV: Toronto åker ut ur Stanley Cup-slutspelet