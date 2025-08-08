GENOMGÅNG: 13 Europa-svenskar som letar klubb
13 spelare är fortfarande utan kontrakt, efter att säsongen med deras respektive klubbar ute i Europa tog slut i våras.
Hockeysverige går igenom spelarnas status, och vad som är det senaste gällande spelarnas framtid.
