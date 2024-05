ANNONS

Brynäs har drabbats av ett blytungt tapp inför nästa säsong. Via sin hemsida meddelar klubben att stjärnbacken Maja Nylén Persson lämnar SDHL-laget för spel i den nordamerikanska proffsligan PWHL.

Det blir ingen fortsättning i Brynäs för Maja Nylén Persson.

Via sin hemsida meddelar klubben i dag att nyckelbacken valt att lämna SDHL-laget för att i stället fortsätta karriären i den nordamerikanska proffsligan PWHL.

23-åringen kommer att finnas tillgänglig för sommarens PWHL-draft, där de sex proffsklubbarna kommer att få lägga beslag på de spelare som valt att göra sig själva tillgängliga för draften.

Snittlön på 600 000 kronor i PWHL

Nylén Persson har varit en stjärnspelare i SDHL de senaste åren och har trots att han bara är 23 år hunnit samla på sig en bra bit över 100 a-landskamper med Damkronorna. Den här säsongen producerade hon 38 poäng (11+27) på 36 matcher för Brynäs i SDHL.

I PWHL spelar denna säsong två svenska spelare i form av Emma Söderberg (Boston) och Johanna Fällman (New York). I proffsligan, som startades inför den här säsongen och som just nu är inne i ligans första slutspel någonsin, ligger snittlönen, enligt Sportsnet, på 55 000 dollar den här säsongen. Det motsvarar drygt 600 000 kronor. Enligt Sportsnet tjänar de bäst betalda spelarna i ligan över 875 000 kronor per säsong.

TV: Höjdpunkter från Jonas Brodins säsong