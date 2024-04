Henrik Tikkanen har spelat i Nordamerika sedan han lämnade Sverige 2022.

Nu skriver han också sitt första NHL-kontrakt med New York Islanders.

Under säsongen 2021/22 flyttade den finske målvakten Henrik Tikkanen till Sverige och skrev på för MoDo Hockey där han bildade målvaktspar med Tex Williamsson.

Han spelade då 19 matcher för MoDo i HockeyAllsvenskan samt blev inlånad och fick vakta kassen i en SHL-match med Växjö under säsongen.

Efter tiden i Ö-vik så flyttade finländaren till Nordamerika då han skrev på ett AHL-kontrakt med Bridgeport Islanders men fick endast spela i farmarligans farmarliga ECHL. Han förlängde dock AHL-avtalet med Bridgeport till den här säsongen och har då spelat i både AHL och ECHL.

Det leder nu till att 23-åringen skriver sitt första NHL-kontrakt med New York Islanders. På sin hemsida meddelar “Isles” att de tecknar ett tvåårigt rookieavtal med Tikkanen. Framöver kommer han alltså att tillhöra NHL-lagets organisation i stället för att bara vara sajnad av AHL-klubben.

