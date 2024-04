ANNONS

Leo Sundqvist har varit en pålitlig målskytt i Brynäs J18-lag den här säsongen. Under lördagen avslutade han säsongen med att bärga SM-bronset till Gävlelaget via fyra mål i 8–4-segern mot HV71.

Efter att ha tappat en 3–1-ledning till 3–4-förlust i gårdagens semifinal mot Färjestad repade Brynäs under lördagen mod i bronsmatchen mot HV71.

Gävlelaget säkrade bronspengen genom att besegra HV71 i ett målkalas som slutade i en 8–4-seger för Brynäs, där lagets skarpskytt Leo Sundqvist stack ut i bronsmatchen.

Leo Sundqvists facit: 51 mål på 45 matcher

U17-landslagsmannen har öst in mål för J18-laget under säsongen, där han under grundserien (J18 Region + J18 Nationell) stod för 42 mål på 38 matcher. Inför dagens bronsmatch hade han gjort fem mål på sex slutspelsmatcher, en notering som i slutändan landande på nio mål på sju matcher efter att han i bronsmatchen noterats för fyra mål och en assist i målkalaset.

Totalt noterades Sundqvist således för 51 mål på 45 matcher i Brynäs J18-lag den här säsongen.

