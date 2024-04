Victor Hedman är den svåraste NHL-spelaren att möta i egen zon – enligt spelarna själva.

Han fick över 20 procent av rösterna när NHL-spelarna skulle rösta fram den tuffaste motståndaren.

Under onsdagen släpptes den årliga spelarenkäten i NHL där spelarna själva röstar fram de frästa spelarna i flera olika kategorier.

Victor Hedman fortsätter då att få kärlek av sina ‘kollegor’.

Den svenske stjärnbacken röstas nämligen fram som den tuffaste spelaren att möta i egen zon. 90 av 443 spelare röstade på Hedman och han toppade därmed listan med 20,32 procent av rösterna. Tvåa var Connor McDavid som fick 9,48 procent av rösterna.

Known for providing a not-so-warm welcome to @tblightning opponents inside the blueline, Victor Hedman has the players’ vote as the most difficult player to face in their own end. 👊#NHLPAPlayerPoll pic.twitter.com/nMo1mZf1b9