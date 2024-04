Arizona Coyotes vara elle icke vara i NHL fortsätter att vara en snackis.

Nu uppger Frank Seravalli på DailyFaceoff.com att NHL förbereder sig inför båda scenarion till nästa säsong; antingen att Arizona blir kvar – eller att föreningen omlokaliseras till Salt Lake City.

Ekonomisk kris och en oklar arenasituation gör att Arizona Coyotes framtid just nu hänger i luften.

Nu uppger Frank Seravalli på DailyFaceoff.com att NHL just nu förbereder sig inför dubbla scenarion. NHL håller just nu på att sätta spelschemat inför näst säsong och enligt Seravalli så jobbar ligan med då två olika spelscheman – ett där Arizona Coyotes blir kvar och ett där Coyotes flyttas till Salt Lake City.

Det innebär inte nödvändigtvis att det finns konkreta planer på att omlokalisera föreningen till nästa säsong men att det är en reservplan där NHL förbereder sig för flera scenarion.

Tidigare har Ryan Smith, en affärsman som äger basketklubben Utah Jazz i NBA, uttryckt intresse för att äga en klubb i NHL. Så sent som den här veckan lade Smith ut ett inlägg på X där han lade ut en enkät där man fick föreslå namn för ett potentiellt NHL-lag i Utah.

– Vi är intresserade, vi är redo och vi är en partner. Arenan är färdig och vi tror att vi har en lösning. Det är mitt meddelande till NHL, har Smith sagt till The Athletic.

Why Utah Jazz owner Ryan Smith is hellbent on bringing an NHL team to Salt Lake City ⤵️ https://t.co/umZLTI1Spw