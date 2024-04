Efter fyra säsonger i den amerikanska collegehockeyn blir den svenske målvakten Victor Östman proffs. Under onsdagen meddelade NHL-klubben Seattle Kraken att de sajnat 23-åringen till ett tvåårskontrakt.

Victor Östman är inget hushållsnamn i Sverige. Men i den amerikanske collegehockeyn har stockholmaren gjort sig ett namn. Efter att ha lämnat HV71:s juniorverksamhet 2019 gjorde han en säsong med Chicago Steel i USHL innan han klev in i den amerikanska collegehockeyn. Där har den store burväktaren spelat 86 matcher för University of Maine de senaste fyra säsongerna.

Nu vänta emellertid ett annat äventyr för Victor Östman.

På onsdagen kom beskedet att han är klar för spel i Seattle Krakens organisation. Den i SDE fostrade burväktaren har som odraftad free agent sajnat ett tvåårskontrakt med NHL-klubben. .

Signed, sealed & delivered. 📝



The #SeaKraken have signed goaltender Victor Östman to a two-year, entry-level contract ($950k AAV). pic.twitter.com/LBMx8ob4o1