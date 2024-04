ANNONS

Frölunda går vidare till semifinal efter jättedrama.

Mikael Ruohomaa blir hjälte i förlängningen för att skicka ut Leksand ur SM-slutspelet.

Sjunde och helt avgörande match i Scandinavium. Vinnaren går till semifinal, förloraren går på semester. Det var förutsättningarna inför kvällens drabbning mellan Frölunda HC och Leksands IF.

I starten var det då Frölunda som fick bäst start men Leksand var nära att ta ledningen då Oskar Lang styrde ett skott som tog i stolpen. Frölunda hade sedan en puck över mållinjen för 1-0 men det godkändes inte.

Jayden Halbgewachs åkte in i Leksands målvakt Filip Larsson och sedan höll sig Jere Innala framme och slog in pucken i mål. Men domarna dömde bort målet på grund av att Halbgewachs störde målvakten i samband med målet.

– Han åker in med skridskorna där. Det är en kontakt med målvakten i målgården och sedan slår man in den. Det känns ju full rimligt (att döma bort målet) även om publiken blir rasande. Jag tycker att domarna gör en korrekt bedömning. Det är inget snack om saken när han åker in i Filip som inte kan röra sig i det läget, säger TV4:s expertkommentator Almen Bibic.

Frölunda gör 1-0 som blir bortdömt ❌ pic.twitter.com/E35oCjwkWn — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 3, 2024

Strax efteråt prickade Linus Nässén bakom Larsson men närmare än så kom inte något lag utan 0-0 stod sig efter 20 minuter.

Ilska i Frölunda – efter Leksands kvittering

I den andra perioden kom Frölunda ut och var det bättre laget. Filip Larsson tvingades då till flera svåra räddningar men målet skulle dröja till den 34:e minuten. När Frölunda fick spela powerplay så kom också målet.

Jere Innala fick till slut sitt mål då han sköt på det bortre hörnet för 1-0. Finländaren har nu gjort mål i tre raka matcher och har totalt gjort fem mål på sju matcher i kvartsfinalserien.

Men någon ledning i paus blev det dock inte för hemmalaget, i stället kunde Leksand kvittera. Ett skott tog i sargen bakom målet och studsade då in framför igen. Där dök Lukas Vejdemo upp och åkte in bakom Frölundas målvakt Lars Johansson för att slå in den lösa pucken i mål.

Det var då ilsket i Frölunda, både i båset och på läktaren, som menade att Vejdemo störde Johansson då han åkte in i målvakten i samband med att han slog in pucken.

– Det är väl klockrent. Den studsar ut där och Lasse är långt ute så jag kan slå in den. Det är väl inget snack, säger Vejdemo.

Ilska i Frölunda efter Leksands kvittering. pic.twitter.com/fjjQR0xtjd — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 3, 2024

TV4-experten Niklas Wikegård var också inne på att det var ett korrekt dömt mål.

– Lasse Johansson är en jätteduktig målvakt men är väldigt aggressiv på skotten. Han kommer väldigt, väldigt långt och där är Vejdemo men han rör faktiskt inte förrän pucken är över linjen. För mig var det där ganska klart att det där skulle vara mål – lika klart som att det inte skulle vara mål när Halbgewachs låg i knät på Filip Larsson i första perioden, säger Wikegård.

Dubbla mål i tredje – då väntade förlängning

I den tredje perioden blev ett ställningskrig då båda lagen visste att ett mål skulle kunna avgöra hela säsongen.

Men det blev sedan en individuell prestation som bröt dödläget. Erik Thorell, som har spelat i Frölundas fjärdekedja, klev fram från ingenstans och stod för en läcker insats. Thorell drev fram pucken själv och sköt ett skott som gick mellan benen på Leksandsbacken Matt Caito och gick in högt över målvakten Filip Larsson.

Det var då 2-1 till Frölunda med sex minuter kvar – men Leksand vägrade ge sig utan vi skulle också få ett kvitteringsmål i kvartsfinalen.

Leksand pressade på och jagade för en kvittering och med lite drygt tre minuter kvar kom även 2-2. Olle Alsing fick pucken på offensiv blålinje och sköt ett skott som letade sig in bakom Lars Johansson.

Båda lagen hade chanser för ett segermålet precis i de sista minuterna men det blev inget mål utan i stället väntade förlängning.

Mikael Ruohomaa segerskytt i sudden

Det blev ingen lång förlängning utan i stället kunde Frölunda avgöra efter fyra minuter för att säkra avancemanget.

Jayden Halbgewachs slår en fin passning över till Mikael Ruohomaa som slog in pucken högt bakom Larsson för 3-2 till Frölunda som därmed avgör kvartsfinalen. Ruohomma, som tidigare spelat i Leksand, sköt alltså ut sin tidigare klubb ur slutspelet.

– Det känns otroligt. Det har varit en sjuk serie, vem som helst hade kunnat vinna. Jag har väldigt bra vänner i Leksand så jag känner för dem men någon skulle vinna, säger Ruohomaa till TV4 och fortsätter:

– Jag älskar de killarna, jag har väldigt många vänner för livet där. Jag är glad men samtidigt så lider jag med dem.

Frölunda går därmed vidare till semifinal för tredje året i rad medan Leksands “förbannelse" fortsätter då de inte har tagit sig förbi kvartsfinalen sedan 1997.

Nu väntar en semifinal mellan Skellefteå och Frölunda med start till helgen.

Frölunda – Leksand 3–2 OT (0-0,1-1,1-1,1-0)

Frölunda: Jere Innala, Erik Thorell, Mikael Ruohomaa.

Leksand: Lukas Vejdemo, Olle Alsing.

Frölunda går vidare till semifinal med 4-3 i matcher.

TV: DIF-fansens tifo inför första semifinalmötet med Mora