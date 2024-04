ANNONS

Felizia Wikner-Zienkiewicz inledde VM-premiären på bänken.

Men sedan klev hon in och blev målskytt direkt i första bytet när Damkronorna vann med 3-1 mot Danmark.

– Jag accepterar min roll och för att sedan hoppas på att få chansen och gå ut och bidra med jag kan bidra med, säger Wikner-Zienkiewicz till hockeysverige.se.

Det blev 13:e forwarden i Sveriges match mot Danmark, Felizia Wikner-Zienkiewicz, som gjorde det förlösande första målet. Det efter att ha varit runt fem sekunder på isen.

– Det gick snabbt, säger Felizia Wikner-Zienkiewicz med ett skratt till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag fick passet an Maja (Nylén Persson). Backen hade inte det bästa ”gapet” så jag tänkte att bryter in i 90 grader och få pucken på mål och den gick in.



Du har tidigare spelat mot Danmarks målvakt, Emma-Sofie Nordström, visste du att hon var svagare i spelet runt axlarna?

– Ola (Kanhem, målvaktstränare) pratade om det lite i omklädningsrummet innan matchen, vilket jag hörde. Samtidigt är det oftast där jag skjuter så det var väl passande.



13:e spelare från start, hur gick tankarna då?

– Vi har ett väldigt bra lag och vi pratar mycket om att ha en rollacceptans. Jag accepterar min roll och för att sedan hoppas på att få chansen och gå ut och bidra med jag kan bidra med. Alla är viktiga i ett lag.



Det såg lite frustrerat ut på bänken innan målet, hur var då känslan där efter ditt mål?

– Klart att det var skönt för hela laget att vi fick in pucken eftersom vi då kunde slappna av lite. Det var såklart viktigt för hela laget.

“Viktigt att få en bra start – ger självförtroende”

I vad ligger svårigheten att möta ett lag där man har fem spelare framför egen målvakt?

– Dom låg rätt mestadels och då blir det lätt att vi hamnar på utsidan. Det blev ändå mycket returer, men vi fick inte tag på dem. I sådan här match vill man helst ha enkla mål också.



Blev det frustrerat i gruppen när ni inte fick hål på deras målvakt?

– Nej, jag tycker att vi ändå hade ett bra tålamod och försökte bara köra vidare. Vi visste att till slut skulle målet komma.



Vad var det som till slut avgjorde?

– Att vi hela tiden jobbade på och aldrig tummade på det. Vi fortsatte och till slut fick vi dit några puckar.



Hur viktigt var det för gruppen att nu ha vunnit första matchen i turneringen?

– Det är viktigt att få en bra start, vilket ger ett självförtroende till hela laget.



Nu väntar Kina på fredag, har du hunnit börja tänka på den matchen ännu?

– Nej, först ska vi stänga den här matchen. Sedan får vi börja tänka på nästa match, avslutar Felizia Wikner-Zienkiewicz.

